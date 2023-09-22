Почему именно Франция так рьяно поддерживает армян?

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Да, там огромная и очень влиятельная, прежде всего в вопросе воздействия на местное общественное мнение, армянская община, которая имеет возможности навязывать свое мнение через средства массовой информации. За последние 100 лет сформирован образ «многострадального христианского народа, выживающего во враждебном окружении, которому уготована страшная участь, если ему не будет оказана помощь». Это не давало и не дает возможности донести правду о происходящем в Карабахе. Но это не является единственной причиной однобокой позиции Франции по карабахскому вопросу.

Франция уже не та, какой была 30-40 лет назад. Она не имеет такого авторитета и влияния, каким пользовалась при сильных французских президентах. Влияние Франции в мире и в странах Франкофонии снизилось, а потому Макрон из кожи вон лезет, чтобы показать на примере Армении, что Франция еще достаточно сильна и влиятельна, чтобы защищать интересы своих формальных союзников. Это очевидно, хотя бы по той требовательной риторике, которую используют французы, отстаивая армянские интересы. Но очевидно и то, что это всего лишь риторика, за которой, кроме театрализованных представлений, вроде поездки мэра Парижа в Лачин или признания сепаратистского режима несколькими французскими мелкими городами, ничего не стоит и ни на что не влияет.

Созыв СБ ООН и театрально-эмоциональное выступление на нем министра иностранных дел Франции Катрин Колонна – еще одно звено в цепи этих действ.

Колонна несла на заседании СБ ООН абсолютную ахинею о «сотнях убитых и раненых» 19-20 сентября и «готовящейся расправе» («сильная сторона спланированно применяет силу против слабой») над оставшимся гражданским населением.

Она не ставит под сомнение территориальную целостность АР, но требует, чтобы Азербайджан согласился на «международное гуманитарное присутствие в «Нагорном Карабахе» (кавычки наши — Ред.)». «Без этих гарантий окончательного решения быть не может».

Колонна прибегла к фальсификациям, утверждая, будто бы президент Ильхам Алиев заявил о «готовности мирно сосуществовать с «Нагорным Карабахом»», как будто «Нагорный Карабах» – это отдельное государство, а не часть Карабахского региона АР.

«Но, если Азербайджан действительно желает достигнуть мирного решения, он должен здесь и сейчас предоставить ощутимые гарантии», – требует Колонна. Она понимает, что никаких дополнительных «ощутимых гарантий», кроме тех, которые уже неоднократно озвучивались президентом Алиевым, не будет. Она сама не знает, что подразумевает под абстрактными «ощутимыми гарантиями» … Она знает, что никакого «международного гуманитарного присутствия» на своей территории Азербайджан не допустит. И в этом он найдет единомышленника в лице Кремля, правда, совсем под другим причинам. Она говорит эти пафосные слова, как и ее президент, отчетливо понимая, что за ними ничего не стоит.

Вопрос закрыт, как бы многим ни хотелось его продолжения. Армянам Карабаха предложены условия проживания в АР, равные с теми, которые имеют все граждане нашей многонациональной страны. Их можно принять, жить и созидать на земле Карабаха, или не принять и выбрать для себя другое удобное место проживания.

Эльдар Гинесли, специально для Minval.az