Спасёт ли ситуацию Боно?

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Серьезная дипломатия имеет мало общего с популярными шоу. Здесь не принято «работать на аплодисменты». Но то, как тихо и незаметно прошел визит в Азербайджан старшего советника Госдепартамента США по переговорам на Кавказе Луиса Боно, говорит о многом.

Месяц назад, когда региональное турне Боно только анонсировалось, посредничество Вашингтона в поствоенном урегулировании воспринималось в Азербайджане с немалой долей оптимизма. Недавнее заявление Госдепартамента США по поводу устроенного в Ханкенди фарса под названием «выборы президента» подкрепляло этот оптимизм.

Но затем состоялись скандальные слушания в Сенате. По итогам которых глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов заявил Боно: в Баку сочли неприемлемым, когда американские дипломаты повторяют армянские претензии, хотя прекрасно знают ситуацию в регионе. А еще высказал свою оценку и тому, что сказала на слушаниях в сенате Юри Ким, и тому, о чем она умолчала.

Добавим от себя: на тех слушаниях у США внезапно обнаружилось «две позиции» по Карабаху. То, что озвучивала Юри Ким, вошло в резкий клинч с тем, что ранее озвучивали американские же дипломаты. Более того, одним из главных принципов дипломатии является pacta sunt servanda – договоры должны соблюдаться. Но США договариваются с Азербайджаном об одновременном открытии Лачинской и Агдамской дорог, прекрасно знают, что срывает это соглашения армянская сторона, но обвиняют при этом Азербайджан.

И что же, в Вашингтоне полагали, что в Баку на это не отреагируют? Не случайно, что Азербайджан пошел на достаточно радикальные в дипломатии шаги и раскрыл подробности достигнутых с США «дорожных» договорённостей, напомнив, кто что нарушил и кто кого покрывал. А это уже затрагивает такой деликатный вопрос, как взаимное доверие. Понятно, что в США очень воодушевлены очередными геополитическими вихляниями в исполнении Никола Пашиняна и всячески стараются его поддержать. Но теперь в Баку направляют Вашингтону понятный месседж: не надо пытаться поддерживать Пашиняна за наш счет.

Теоретически турне Боно как раз и дает Вашингтону шанс разрулить проблемы. Но на практике одного короткого и в общем-то бесцветного визита явно недостаточно для того, чтобы спасти ситуацию вообще и американскую посредническую миссию в частности.

А здесь можно вспомнить нашумевший скандал, грянувший в 2013 году. В Вильнюсе тогда готовились принимать саммит ЕС и «Восточного партнёрства», где, как предполагалось, Армения должна была подписать соглашение об ассоциации с Евросоюзом. И вот 8 июля в YouTube выложили телефонные записи бесед нескольких литовских дипломатов.

И, говоря об отношениях с Азербайджаном, литовский дипломат в Венгрии Ренатас Юшка глубокомысленно изрёк: «Я сейчас тот, отношусь к тем, кто поддерживает армян. Потому что они христиане, они точно так же пострадали от начерченных Сталином карт (…), как и мы». Ему отвечает замдиректора Департамента политики «Восточного партнёрства» МИД Литвы Зенонас Кумятайтис: «По-человечески или с точки зрения религии кажется, что Армения ближе, но что они там тоже, знаешь, «бедные», продались, так это знаешь, как посмотреть, с какой стороны. Для меня так теперь главное, чтобы и те, и другие были в контексте on board summit». Скандал получился громкий. Но, хотя тогдашний глава МИД Литвы Линас Линкявичюс и назвал происшедшее «информационной провокацией», дипломаты, которые рассуждали о поддержке армян, потому что те – христиане, вынуждены были подать в отставку. В Вильнюсе прекрасно понимали: заявлений в стиле «это не наша официальная позиция, и вообще мы не комментируем телефонные перехваты» вряд ли хватит. А потом ещё и Армения передумала подписывать соглашение об ассоциации с ЕС и вступила в российский Таможенный союз.

Теперь, судя по всему, заканчивается уже пашиняновская прогулка на Запад. И через 10 лет после МИДа Литвы свою «работу над ошибками» предстоит провести уже Госдепартаменту США. Если там, конечно, хотят восстановить прежний авторитет своего посредничества.

Нурани, обозреватель