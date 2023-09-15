Южный Кавказ вошел в зону политической турбулентности: будет трясти

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Геополитическая ситуация в регионе Южного Кавказа начинает обретать более острые формы противоборства и конкуренции. Неслучайно, что «осеннее обострение» происходит на фоне усугубления российско-украинского конфликта, а поскольку уже сегодня можно констатировать, что в 2024-25 годах, или даже 2026 году, ситуация вокруг России будет только обостряться, и, скорее всего, в силу разных обстоятельств ее влияние в регионе сойдет на нет, то США решили не откладывать подготовку почвы для расширения сферы своего влияния.

В данной конфигурации, сложившейся после 2020 года, Армения так и осталась слабым звеном, она согласна прогнуться под ту геополитическую силу, которая обеспечит ей существование в том виде, в котором она есть. Поэтому в данный момент начинается период «открытых дверей» для новых возможностей.

В этой связи нужно обратить внимание на заявление помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Юри Ким на слушаниях в Комитете Сената, где она в приказном тоне выдала, что лачинский коридор должен быть открыт. Безусловно, в условиях укрепления США в Армении Вашингтону нужны рычаги влияния на ситуацию в Карабахе. В этом смысле ППП «Лачин» мешает тасовать карты, и влиять на обстановку внутри Карабаха.

Цель у американцев проста – вытеснить русских из Карабаха. Но не для того, чтобы повесить флаг Азербайджана в Ханкенди, а для того, чтобы использовать свое присутствие там для давления на Баку, со всеми вытекающими из этого последствиями. В этом смысле американцы не изобретают велосипед, а лишь заменяют Россию, «топорный стиль» Кремля будет заменен на «мягкий стиль» Вашингтона, конечным результатом которого вовсе не является суверенитет и территориальная целостность Азербайджана.

Однако более тревожно заявление Ким о том, что «для достижения устойчивого мира необходимо бороться с негативным влиянием в регионе таких акторов, как Россия, Китай и Иран».

«Серединный коридор» должен функционировать между ЕС и Китаем, и должен выступать альтернативой Трансибу, а также морским поставкам Китая, где США доминируют. «Север-Юг» должен соединить Индию (и Иран) с Россией и Северной Европой. Соответственно, тот, кто возьмет под контроль это «горлышко» (Южный Кавказ и, в первую очередь, Азербайджан), он и будет хозяином в евразийском регионе. Поэтому сейчас интересы Ирана, России, Индии, Пакистана, Турции, Франции, Китая, США и ЕС сошлись в одной точке, и это чревато непредвиденными геополитическими рисками.

Между тем из всех региональных государств Азербайджан – единственный, кто имеет субъектность, а потому сейчас разными рычагами давления будет осуществлена попытка ослабить, уменьшить эту субъектность. У Армении же никто ничего спрашивать не будет, ибо ее назначение – быть объектом для продвижения интересов тех или иных геополитических центров.

В этой конфигурации для официального Баку открывается окно возможностей для расширения своего регионального влияния. В этих условиях ослабление России может также сыграть нам на пользу, поскольку можно будет нажимать на Москву по ряду интересующих нас вопросов, а Иран – пугать американским присутствием, что вынудит их смягчить свою позицию в зангезурскому коридору, против которого сейчас Иран так рьяно выступает.

Когда Армения перестанет быть российским форпостом, и станет американским, зангезурский коридор может превратить «угрозу безопасности Ирана» в системообразующую функцию безопасности, которая отградит Иран от США в регионе.

Словом, Южный Кавказ находится на пороге глобальных потрясений и геополитических перемен, регион вошел в зону политической турбулентности. Пристегните ремни – будет трясти.

Ниджат Гаджиев