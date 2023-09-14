«В моем офисе работают азербайджанцы, которые родились и выросли в Армении». Хикмет Гаджиев написал статью о Карабахе для Politico

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Отвлечение США и их западных союзников на войну в Украине создает проблему для тех, кто находится в других частях мира. Как сделать так, чтобы конфликты, с которыми мы сталкиваемся и которые столь же актуальны и реальны, были полностью поняты в западных коридорах власти и на страницах газет? Об этом пишет в своей статье на сайте издания Politico помощник президента Хикмет Гаджиев:

«Рассмотрим ситуацию в Карабахе. Этот регион Азербайджана был оккупирован соседней Арменией в течение 30 лет. И после жестокой войны в начале 1990-х годов, в результате которой почти миллион азербайджанцев были изгнаны со своих родных земель, подверглись этнической чистке, оккупационные армянские силы заминировали тысячи квадратных метров этой территории, за исключением небольшого пункта в ее центре. Оставшаяся на этой территории Азербайджана община этнических армян была связана с Арменией единственным сухопутным маршрутом – Лачинской дорогой.

Эта серая зона беззакония и противопехотных мин существовала до тех пор, пока три года назад Азербайджан не вернул большую часть территории Карабаха в ходе 44-дневного конфликта.

С юридической и моральной точки зрения граждане, проживающие в остатках этой серой зоны, являются гражданами Азербайджана – даже действующий премьер-министр Армении публично признает, что Карабах является суверенной территорией Азербайджана. И это также означает, что Азербайджан обязан заботиться о тех, кто там живет, независимо от их этнической принадлежности и – возможно, даже в большей степени из-за этого, учитывая недавнюю историю.

Правительство Азербайджана неоднократно предлагало поставлять армянам Карабаха продовольствие, медикаменты и многое другое по дорогам, которые ближе и быстрее, чем через Лачин. Сухопутные маршруты, предлагаемые Азербайджаном, признаны Европейским Союзом, США и Международным комитетом Красного Креста как жизнеспособные и пригодные для использования, и только на этой неделе госсекретарь США Энтони Блинкен призвал к «немедленному и одновременному открытию обоих коридоров».

Но то, что сообщается в международных СМИ, совсем другое.

Идея о том, что исключительно Армения должна снабжать этнических армян, проживающих в соседней стране – Азербайджане, по единому моноэтническому маршруту, – как нам предлагают верить – почему-то приемлема для международного сообщества и СМИ. Нам говорят, что это потому, что данный конфликт отличается от других, что армяне не могут жить бок о бок с азербайджанцами из-за нашей истории. Но и наше прошлое, и настоящее учат тому, что это просто неправда.

До войны 1990-х годов азербайджанцы и этнические армяне жили в Карабахе бок о бок, в мире. Сегодня в Азербайджане проживает 30-тысячная еврейская община. Растет община евангельских христиан. Грузины, русские, украинцы – все они составляют сегодняшнюю многонациональную и многоконфессиональную страну. Это может и должно касаться и армян Карабаха.

Однако внутри Армении существуют мощные силы, которые не хотят, чтобы ситуация изменилась или чтобы эта история была полностью рассказана. На протяжении десятилетий руководство страной осуществлялось не армянами из Армении, а политиками, которые стояли во главе сепаратистского режима в Карабахе.

Сегодня такие лидеры стремятся к реваншу. Мирный договор, предлагаемый Азербайджаном и Арменией, для них – анафема. Торговля с соседним Азербайджаном могла бы улучшить положение армянского народа, но она лишила бы этих лидеров смысла их существования. И в борьбе за сохранение влияния эти политики требуют перекрыть и блокировать дороги, по которым Азербайджан осуществляет поставки.

Боль, которую эти националисты причинили своей стране и всему региону, трудно полностью понять западному человеку, последнее поколение которого живет в относительном мире.

В моем офисе работают азербайджанцы, которые родились и выросли в Армении; они были вынуждены покинуть страну, когда более 30 лет назад началась война. И каждый из нас знает кого-то – брата, сестру, двоюродного брата, друга, коллегу, – кто был вынужден покинуть Карабах во время войны и вынужден был жить в качестве вынужденного переселенца. Все эти разрушенные жизни, вся эта боль – все это ради создания сегодняшней моноэтнической Армении и поддержки моноэтнической серой зоны в Карабахе.

Но так не должно продолжаться.

Азербайджанцы хотят мира. Мы хотим восстановления, примирения и, может быть, когда-нибудь даже дружбы с нашим соседом. Истории, утверждающие обратное, не способствуют установлению мира, не приводят к соглашению. Более того, цель их распространения прямо противоположна – они призваны еще больше отдалить тех, кто ведет переговоры по обе стороны этого деликатного вопроса.

В данном случае речь идет о политике. И больше, чем где бы то ни было, это политика самой Армении».