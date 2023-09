Мишель обсудил с Эрдоганом армяно-азербайджанские отношения (фото)

Глава Евросовета Шарль Мишель и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудили азербайджано-армянские отношения.

Данную информацию Мишель обнародовал в соцсети Х (ранее Twitter).

«Встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом на полях саммита «Большой двадцатки». На встрече обсуждался весь спектр отношений ЕС-Турция, Черноморская зерновая инициатива и региональная ситуация, в частности, армяно-азербайджанские отношения», – отметил дипломат.

Meeting with Turkish President @RTErdogan in the margins of @g20org.

Discussed full spectrum of EU-Türkiye relations, the Black Sea Grain Initiative and regional situation, notably Armenia-Azerbaijan.#G20India pic.twitter.com/q0BAayvgwU

— Charles Michel (@CharlesMichel) September 10, 2023