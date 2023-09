«Пропаганда против моей страны в советском стиле»: Гаджиев направил открытое письмо NYT

Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев направил открытое письмо изданию The New York Times.

Об этом Хикмет Гаджиев написал на странице в «Х».

«Сожалею, что вместо того, чтобы быть справедливой платформой для передачи голоса каждого, The New York Times ставит препятствия и бюрократические барьеры для альтернативных взглядов. Против информационной монополии некоторых западных СМИ, ведущих пропаганду против моей страны в советском стиле, социальная сеть «Х» предлагает более мощную, альтернативную, свободную и открытую платформу. При проверке всех этих статей, в том числе и в The New York Times, создается впечатление, что все они были составлены в одной правительственной структуре или в пиар-компании, финансируемой армянским лобби и правительством», – отметил Хикмет Гаджиев.

My Open Letter to @nytimesworld @nytimes

Instead of being a fair platform for all voices, I do regret that NYT is putting firewalls and bureaucratic barriers to alternative views.

X [former Twitter] provides alternative even more powerful free and open platform against the… pic.twitter.com/t0iGd0yuV5

— Hikmet Hajiyev (@HikmetHajiyev) September 6, 2023