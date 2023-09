Назначен новый посол Латвии в Азербайджане

Эдгарс Скуя назначен новым послом Латвии в Азербайджане, сообщает министерство иностранных дел Латвии.

На этом посту Скуя сменит Дайниса Гаранчса, который вручил верительные грамоты президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву в сентябре 2019 года.

Edgars Skuja, the next Ambassador to Azerbaijan

The Ambassador has represented Latvia’s interests at @UN, @OSCE and other international organisations in Vienna, at @NATO, as well as in Austria, Estonia, and Russia. pic.twitter.com/w60cK24omW

— Latvian MFA | #StandWithUkraine (@Latvian_MFA) September 4, 2023