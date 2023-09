Гаджизаде ответил Пашиняну

Пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде ответил премьер-министру Армении Николу Пашиняну.

«Отвлечь внимание населения от напряженной ситуации в Армении и обвинить Азербайджан, который является стороной, способствующей миру в регионе, – не что иное, как уклонение от ответственности», – заявил он в соцсети Х.

Гаджизаде при этом отметил, что Азербайджан продолжит принимать меры для предотвращения подобных провокаций.

Resorting to provocation agnst #Azerbaijan for distracting population from tense situation in 🇦🇲 & accusing 🇦🇿, who is a party promoting peace in the region, is nothing but desperate attempt to avoid responsibility.

🇦🇿 will continue to take measures to prevent such provocations. https://t.co/ioXU8kSbl4

— Aykhan Hajizada (@Aykhanh) September 1, 2023