МИД: 31 год назад армянскими ВС была совершена резня в селе Баллыгая

31 год назад армянскими вооруженными силами была совершена резня в селе Баллыгая.

Об этом говорится в публикации Министерства иностранных дел Азербайджана в социально сети «Х».

«В этот день, 31 год назад, армянскими вооруженными силами была совершена ужасающая резня в селе Баллыгая Геранбойского района Азербайджана, когда были зверски убиты 24 мирных азербайджанца, в том числе 6 детей, а также полугодовалый ребенок и 93-летняя женщина», – говорится в публикации.

On this day, 31 years ago, a horrifying massacre was committed by the Armenian armed forces in the village of #Balligaya, Goranboy region of Azerbaijan, when 24 Azerbaijani civilians including 6 minors, as well as a 6-month-old baby and a 93-year-old woman were brutally killed. pic.twitter.com/1NzrjBnsQu

