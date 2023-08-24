Красный полумесяц вместо Красного Креста

689 Просмотров

Деятельность МККК в Азербайджане по-прежнему в центре внимания. Однако появившееся накануне заявление Азербайджанского Общества Красного Полумесяца (АОКП) придает этой дискуссии новое измерение. Речь, напомним, не только о том, что АОКП выразило готовность обеспечить доставку гуманитарных грузов в зону временного размещения российских миротворцев. Вопрос куда шире и жестче.

Международный Красный Крест любит подчеркивать свой статус старейшей и самой авторитетной гуманитарной НПО. Как бы за МККК признается право действовать в зонах конфликтов, на непризнанных территориях и т.д. Но и тут есть свои жесткие правила. Соблюдать которые в отношении Азербайджана в этой организации посчитали излишним.

Общество Красного Полумесяца действует в Азербайджане не один десяток лет. Представительство Международного Комитета Красного Креста появилось в нашей стране в девяностые, на фоне агрессии Армении, оккупации азербайджанских территорий, миллионов беженцев. Тогда в нашу страну «проложили тропу» многие гуманитарные и как бы негуманитарные организации. И на фоне войны и гуманитарной катастрофы их присутствие вопросов не вызывало. Но сегодня ситуация уже другая. Война прекратилась. У региона появился шанс на мирное будущее. И самое главное, Азербайджан две тысячи двадцатых годов – это не Азербайджан девяностых. И насколько необходимо присутствие международного красного креста в Азербайджане сегодня — вопрос, который стоило бы озвучить. Особенно на фоне того «хвоста» сомнительных фактов, который тянется за МККК.

Назовём вещи своими именами: азербайджанские беженцы не удостоились даже сотой доли того внимания, которое МККК уделяет сегодня «гуманитарным нуждам армян Карабаха». Формально именно МККК должен был работать и с военнопленными по обе стороны линии фронта. И вроде бы демонстрировал активность. Родственники азербайджанских пленных, находившихся в Армении, получали письма со штампами МККК. Но заниматься расследованием убийств в Армении азербайджанских военнопленных —а это однозначно военное преступление! — МККК не спешил. В плену погибали азербайджанские солдаты, уже находившиеся в поле зрения Красного Креста, но МККК даже не пытался ничего выяснять. Сегодня МККК тоже не пытается ни прояснять судьбу пленных, ни содействовать в розыске пропавших без вести — но при этом противодействовал всяческим попыткам привлечь к процессу поисков другие организации. Наконец, есть слишком много убедительных свидетельств работы сотрудников МККК на спецслужбы Армении и ее покровителей, в том числе Франции.

Здесь еще теоретически можно рассуждать, что, мол, руководство МККК ни может нести прямую ответственность за действия каждого сотрудника и вполне могло быть не в курсе, что кто-то из иностранного персонала Международного Красного Креста параллельно со своей основной работой занимался ещё и шпионажем в пользу Армении. Но есть и другие обстоятельства.

Как указывается в достигнутом ещё в 1997-м году в Севилье соглашении и дополнениях к нему, сделанных в 2022-м году, если в стране в той или иной форме действуют национальные организации Красного Креста и Красного Полумесяца, Международный Комитет Красного Креста должен координировать свою деятельность с ними. Однако никакой координации с АОКП МККК не осуществлял и осуществлять не пытался. Более того, в нарушение принципа территориальной целостности офис Красного Креста в Ханкенди подчиняется то ли ереванскому офису, то ли напрямую Женеве, но не Баку – хотя и принцип территориальной целостности, и внутренние правила Красного Креста требуют, чтобы административное подчинение такого рода офисов осуществлялось в соответствии с международно признанными границами. Но в случае с Азербайджаном соблюдать эти правила Международный Красный Крест посчитал излишним. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью «Евроньюс», напомним, отмечал: «К сожалению, до сих пор их (МККК — Ред.) отдел в Карабахе подчиняется не бакинскому, а ереванскому управлению Комитета. Это недопустимо, поскольку весь мир признает Карабах частью Азербайджана. Даже премьер-министр Армении не раз говорил, что Карабах — это Азербайджан. Мы вправе законно спрашивать, почему отдел Комитета Красного Креста в Ханкенди подчиняется не бакинскому, а ереванскому управлению?».

И теперь уже трудно исключать, что и достигнутые в Севилье соглашения и дополнения к ним Азербайджану придется выполнять своими силами, не надеясь на МККК.

Отдел политики Minval.az