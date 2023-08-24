Феномен президентов: между Азербайджаном и Узбекистаном нет проблем

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Ильхам Алиев прав, считая, что первый госвизит Шавката Мирзиеева в Баку после его переизбрания президентом есть показатель братства и дружбы между Азербайджаном и Узбекистаном. Но существует еще и такое понимание как практическая целесообразность. И симбиоз одного, второго и третьего в действии должен дать отличный эффект.

Главы разных государств из разных соображений чаще, чем надо, и чем того требует искренность говорят, по отношению к другому государству, о братстве, дружбе, партнерстве и прочем со знаком «плюс». И в подавляющем большинстве случаев – это пустое бла-бла-бла, потому что «так нужно». Но отношения между Баку и Ташкентом под категорию пустословия с дальним или близким прицелом не подведешь – эти две страны, которым отроду написано быть братскими и дружественными при наличии общей истории, тюркской близости и т.д. – таковыми и являются, хотя могли и быть: даже члены одной семьи, люди одной крови не помнят ни родства, ни своих обязательств друг перед другом и вообще разбегаются в разные стороны. И примеров тому масса.

То же могло случиться с Узбекистаном и Азербайджаном, несмотря на хотя бы практическую целесообразность наращивания их взаимодействия. Но – не случилось, и большая личная роль в этом принадлежит президентам Ильхаму Алиеву и Шавкату Мирзиееву. Петь дифирамбы мы им не будем, хотя они это и заслужили, а поведем деловой разговор.

Итак, первый свой государственный визит после переизбрания на пост президента Узбекистана Шавкат Мирзиеев совершил в Азербайджан. Разумеется, это говорит о внешнеполитическом приоритете, как минимум, в региональном формате, тюркском ареале, но, думается, не без наличия фактора личной приязни глав Азербайджана и Узбекистана друг к другу. Алиев и Мирзиеев – не институтки, обменивающиеся сентиментальными письмами, а государственные мужи, поэтому упомянутый фактор крайне ценен, и он во многом определит дальнейшее развитие азербайджано-узбекских отношений: роль личности в истории еще никто не отменял.

Подчеркнем также (не из меркантильных соображений, а с благодарностью), что по личной инициативе Мирзиеева, и это акцентировал Алиев, в Физули построена средняя школа, которую, в ходе визита главы Узбекистана в Азербайджан, открыли оба президента. Это стало первым даром иностранного государства в контексте восстановления Карабаха, освобожденного от армянской оккупации. «Школа носит имя великого сына узбекского народа Мирзы Улугбека, и уверен, что это будет не только очаг образования, но также еще один центр нашей дружбы и братства», – сказал Алиев.

Мирзиеев подтвердил близость народов Азербайджана и Узбекистана, двух стран вообще и сказал, обращаясь к Алиеву: «Пройдет, Ильхам Гейдарович, немного времени, нам переводчики не нужны будут или уже на двух языках здесь не надо будет говорить. Я думаю, у нас корни одни, и мы будем на общем языке говорить друг с другом».

Алиев считает, что в последнее время межгосударственные отношения между Баку и Ташкентом вышли на самый высокий уровень. И Мирзиеев с ним согласен. Причем, ценен тот факт, что высокий уровень отношений имеет место на фоне интенсивного экономического развития двух стран и восстановления территориальной целостности Азербайджана, которую Ташкент неизменно поддерживает. Словом, обе республики многого достигли, но могут достичь еще большего – как индивидуально, так и во взаимодействии друг с другом.

Теперь о том, что, согласно информации из открытых источников, обсуждали более трех часов кряду и в промежутках между мероприятиями президенты; какие новые документы подписаны между двумя странами; на что еще ориентировано их сотрудничество.

Говорили о взаимодействии в сферах: политики, на международных площадках, экономики, торговли (сейчас она мизерная, стороны стремятся довести ее со 180 млн долларов до 1 млрд в год в валюте США); энергетики, промышленности, металлургии, фармацевтики, перевозок и т.д. Выразили особое удовлетворение увеличением прямых авиарейсов между Азербайджаном и Узбекистаном – они выполняются аж 15 раз в неделю, – и количество рейсов планируется увеличить. А это говорит о росте предпринимательского, культурного, гуманитарного и иного интереса друг к другу.

Стороны подписали 20 документов, включая крайне важный – о создании Высшего межгосударственного совета (он свидетельствует о высоком уровне отношений между странами); соглашение об углублении сотрудничества в энергетической сфере; протокол о внесении дополнений и изменений в Соглашение о безвизовых поездках граждан Азербайджана и Узбекистана; «дорожную карту» по углублению всестороннего стратегического партнерства между Азербайджаном и Узбекистаном на 2023-2024 годы, и т.д.

Известно, что Баку и Ташкент создали совместный инвестиционный фонд с уставным капиталом в 500 млн долларов и собираются его увеличить. Мирзиеев упомянул проекты «другого уровня отношений, другого уровня локализации промышленности, другого уровня транспортной логистики, потому что сегодня для … Узбекистана транспортная составляющая – очень серьезная. И мы с ближайшей страной – Азербайджаном, определяем свое направление».

Отметим, что в прошлом году объёмы перевозок узбекских грузов через порт Баку увеличились почти вдвое, и Узбекистан намерен наращивать грузоперевозки с использованием транспортных возможностей Азербайджана. Так что не обошлось, в частности, без обсуждения создания совместной логистической компании в рамках Транскаспийского коридора, строительства складской инфраструктуры и логистических центров в портах Баку и третьих стран.

В общем новые транспортные коридоры и расширение имеющихся крайне важны. Довольно длительное время Узбекистан для связи с другими странами использовал северный маршрут, то есть через Казахстан и Россию. Но в заданной ситуации альтернатива – дело большой важности, и путь через Туркменистан в Азербайджан и далее с выходом на Турцию и Средиземное море, на Средний и Ближний Восток – более чем привлекателен. Но для этого Азербайджану мало иметь выгодное географическое положение – нужны серьезные мощности для перевалки грузов. Известно, что Баку их наращивает. В этом плане актуально расширение возможностей, в том числе, железной дороги Баку – Тбилиси – Карс и открытие Зангезурского коридора.

Еще один важный момент, если говорить о перспективе азербайджано-узбекского взаимодействия – это энергетика. Известно (без детализации), что стороны работают над реализацией совместных проектов в этой сфере. Вероятно, они отталкиваются от наработок Азербайджана в строительстве теплоэлектростанций. Добавим к этому, что Узбекистан располагает внушительными запасами природного газа, так что, помимо теплоэлектростанций, сотрудничество в области добычи и газохимической отрасли тоже может быть плодотворным.

Ну и если оставить в стороне все вышеперечисленное, вспомним о самом важном для любого государства – военно-техническом: речь об уже подписанных двух соглашениях о сотрудничестве в военной и военно-технической сферах. Разумеется, мы не можем знать деталей соответствующих договоренностей, факт, однако, что и военно-техническое направление охвачено.

Алиев и Мирзиеев – политики прагматичные, четко просчитывающие ситуацию на несколько шагов вперед. Поэтому их сотрудничество должно быть комфортным: как сказал президент Узбекистана, между его страной и Азербайджаном «нет проблемных вопросов». А это, заметим, редкость в современном мире, раздираемом надуманными и реальными проблемами, цивилизационными разногласиями, амбициями влияния и прочим, что отравляет жизнь простым людям, тормозит государственное развитие и множит вызовы безопасности.

Словом, существование на карте мира, в фактически одном регионе двух близких друг другу государств – большое благо и для них, и для ближайших к ним государств, и для чистоты политической атмосферы.

Мы начали свое повествование с того, что первый госвизит Шавката Мирзиеева в Баку после его переизбрания президентом является показателем братства и дружбы между Азербайджаном и Узбекистаном. И что существует еще и такое понимание как практическая целесообразность. Сложив одно, второе и третье, Алиев и Мирзиеев, по сути, дали понять, что получившийся симбиоз обещает быть удачным, развиваться и крепнуть во благо народов Азербайджана и Узбекистана, а, значит, и этих двух государств.

Ирина Джорбенадзе, автор Minval.az