Искендеров: Мир больше не поддается на армянскую пропаганду

Посол по особым поручениям МИД Азербайджана Эльшад Искендеров обнародовал в соцсети «Х» (Twitter) свое мнение в связи с последними обсуждениями в Совбезе ООН.

«Непринятие в Совбезе ООН какого-либо документа (даже заявления) свидетельствует о том, что мир больше не поддается на армянскую пропаганду», – написал дипломат.

Non adoption at #UNSC of any document ( even statement) demonstrates the world doesn’t buy #Armenianpropaganda any more https://t.co/wqJwamU66L

