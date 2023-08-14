Западные азербайджанцы требуют от МККК доступа из основной части страны в Нахчыван

56 Просмотров

Нам, Общине Западного Азербайджана, представляющей изгнанных из Армении азербайджанцев, хотелось бы еще раз обратить внимание международного сообщества на тяжелые последствия, вызванные радикальной идеологической политикой Армении, основанной на моноэтничности и территориальной экспансии. Одним из наиболее тяжелых проявлений этой презренной политики, включающей изгнание всех азербайджанцев из Армении в 1987–91 годах, оккупацию 20 процентов территории Азербайджана в 1991–94 годах, изгнание азербайджанцев с оккупированных земель, разрушение всех оккупированных азербайджанских населенных пунктов и приведение этих земель в непригодное для проживания состояние в результате минирования, является продолжающаяся блокада Нахчыванской Автономной Республики Азербайджана. В 1991 году Армения перекрыла автомобильные, железные дороги, газопроводы и линии электропередачи, ведущие из основной части Азербайджана в Нахчыванскую Автономную Республику. Все еще продолжающаяся бесчеловечная блокада причиняет населению автономной республики, численность которого составляет около полумиллиона человек, неизмеримые трудности и страдания.

Об этом говорится в обращении Общины Западного Азербайджана, адресованном Международному Комитету Красного Креста (МККК).

В обращении также отмечается: «Применяя данную блокаду, Армения преследовала цель захватить автономную республику. Поняв, что благодаря решительной политике общенационального лидера Гейдара Алиева и его достойного преемника президента Ильхама Алиева, мужественному сопротивлению жителей Нахчывана оккупировать автономную республику военным путем не удастся, Армения применила эту ненавистную блокаду и подвергла население лишениям с тем, чтобы вынудить его покинуть Нахчыван.

До 2005 года, когда Азербайджан завершил организацию альтернативных транзитных маршрутов через Турцию и Иран, население Нахчывана, обладающего суровым климатом, страдало от сильных холодов, столкнулось с нехваткой питания и медицинских средств. Хотя были задействованы упомянутые транзитные альтернативы, тем не менее, маршрут, проходящий через Армению, по географическим и другим причинам остается наиболее коротким, эффективным и выгодным вариантом.

Армения уклоняется от выполнения отраженного в международном праве, в том числе в трехстороннем Заявлении от 10 ноября 2020 года, конкретного обязательства по обеспечению беспрепятственного транзита между основной частью Азербайджана и его Нахчыванской Автономной Республикой.

Настойчиво сохраняя эту бесчеловечную блокаду, Армения демонстрирует открытую безучастность к страданиям населения, фактически продолжает территориальные притязания, еще больше обостряя ситуацию в регионе.

Вызывает разочарование тот факт, что некоторые международные круги, закрывающие в течение тридцати лет глаза на страдания, с которыми из-за блокады со стороны Армении столкнулись жители Нахчывана, сегодня вдруг выражают обеспокоенность в связи с по сути не существующей «гуманитарной ситуацией» в Карабахском регионе Азербайджана. Подобная дискриминация и предвзятость подрывают доверие к тем, кто позиционирует себя как защитник прав человека, и свидетельствуют об их двуличии.

Мы требуем от Армении в соответствии с международным правом и обязательством, отраженным в трехстороннем Заявлении от 10 ноября 2020 года, обеспечить начало функционирования Зангезурского коридора и прекратить продолжающуюся бесчеловечную блокаду Нахчыванской Автономной Республики.

Кроме того, мы призываем Международный Комитет Красного Креста (МККК) обеспечить безопасное передвижение между основной частью Азербайджана и Нахчыванской Автономной Республикой через территорию Армении».