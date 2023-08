Гаджиев: Азербайджан – самая загрязненная минами страна в мире (видео)

Армения разместила на оккупированных азербайджанских землях более 1 миллиона мин.

С данным заявлением выступил помощник президента Азербайджана – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев в соцсети «X» (Twitter).

«С ноября 2020 года жертвами мин стали более 300 азербайджанцев. Азербайджан – самая загрязненная минами страна в мире. Армения продолжает минный террор», – отмечается в сообщении.

Armenia implanted more than 1 million landmines to thebln occupied lands of Azerbaijan.Since Nov 2020 more than 300 Azerbaijanis have become victims of seeds of death. Globally Azerbaijan is amongst the most contaminated countries with landmines. Mine terror of Armenia continues. pic.twitter.com/PdjSfCOeoJ

— Hikmet Hajiyev (@HikmetHajiyev) August 14, 2023