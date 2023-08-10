Армянский МИД России

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Не секрет, что армянское направление – одно из приоритетных во внешней политике Российской Федерации. Значимость армянского направления для внешней политики России подтверждает и тот факт, что между странами заключено свыше 200 договоров и соглашений межгосударственного, межправительственного и межведомственного характера. В Армении дислоцируется 102-я российская военная база; существует объединенная российско-армянская войсковая группировка; российские пограничники совместно с армянскими осуществляют охрану границ республики с Ираном и Турцией.

Армяне широко представлены в России во всех сферах жизнедеятельности. И поэтому то, что 26 июня этого года Сергей Лавров назначил Микаэла Агасандяна главой Первого Департамента МИД РФ, совсем не вызывает удивления, если учесть еще и тот факт, что сам Лавров является сыном армянина, и неоднократно признавался, что в его жилах течет армянская кровь.

Конечно же, Агасанян – не человек со стороны. У него достаточно приличный послужной список, которому могут позавидовать даже его коллеги: в период с 2010 по 2015 гг. – советник, старший советник Постоянного представительства России при ООН в Нью-Йорке; с июля 2021 по июнь 2023 гг. – посол по особым поручениям: с сентября 2021 года – постоянный и полномочный представитель России при ОДКБ.

Несомненно, наличие такого числа армян на руководящих позициях в МИД РФ определяет проармянское настроение в ведомстве в вопросах построения межгосударственных отношений, влияя на восприятие реальности, образ мышления масс, поскольку воздействует через средства массовой информации, в которой армяне также широко представлены. Армянские лоббисты, занимая важные позиции на центральном телевидении, радио и печати, практически формировали негативное общественное мнение в стране об Азербайджане.

Однако история целенаправленного проникновения армян во внешнеполитическое ведомство России не нова, она уходит своими корнями в далекое советское прошлое, а именно в ЦК КПСС, который не только осуществлял руководство всей деятельностью партии, республиканских и местных партийных органов, но и руководил кадровой политикой СССР. ЦК КПСС направлял работу центральных государственных и общественных организаций, трудящихся через партийные группы в них, создавал различные органы, учреждения и предприятия партии и руководил их деятельностью, назначал редакции центральных газет и журналов, работающих под его контролем, распределял средства партийного бюджета и осуществлял контроль его исполнения. Здесь армяне были представлены с начала пошлого столетия. Взять хотя бы Анастаса Микояна (член ЦК с 1923 года, член Политбюро ЦК КПСС с 1926 года, в 1964—1965 годах председатель Президиума Верховного Совета СССР, в 1955—1964 гг. первый заместитель главы правительства СССР, в 1926—1955 годах последовательно занимал ряд министерских должностей, преимущественно в сфере торговли, в особенности внешней). Он был одним из наиболее влиятельных советских политиков.

Известно, что Микоян в конце 1914 года записался в армянскую добровольческую дружину Андраника Озаняна, после чего воевал на Кавказском фронте, вплоть до весны 1915 года. Специально освоил грузинский и азербайджанский языки, а после Февральской революции вёл партийно-пропагандистскую работу в Тифлисе и Баку. Командовал отрядом, учинившим геноцид азербайджанского населения в Баку в марте 1918 года. Затем был комиссаром в бригаде Амазаспа Срванцтяна (Третья бригада Красной армии). Микоян не только оправдывал массовые репрессии НКВД, но и участвовал в дискредитации политических деятелей и партийных работников. Руки этого влиятельного политика по локоть были обагрены кровью мусульман, и совершенно не сложно догадаться, как Микоян влиял на кадровую политику в СССР: продвигал армян и дискредитировал мусульман, вплоть до участия в их устранении.

А вот другой, не менее влиятельный политик – Георгий Шахназаров, кстати, уроженец Баку. Дослужился до заместителя заведующего Международным отделом ЦК КПСС (с 1972 г. — ответственный за отношения с Германской Демократической Республикой, Польской Народной Республикой, Чехословацкой Социалистической Республикой и Республикой Кубой). Считается одним из зачинателей политологии в СССР. Основным направлением его исследований была теория политики, политического процесса, международных отношений.

Отметим, что в 1988 году Шахназаров был назначен помощником по международным делам Генерального секретаря ЦК КПСС (сменил Александрова-Агентова), а позднее стал советником президента СССР Михаила Горбачёва. Кстати, с его именем связана печальная история, произошедшая с бывшим референтом посла Народной социалистической республики Албания в Москве Насти Насими – Фарком Исмаилом. Последний в 60-е уличил Шахназарова во лжи, разбив в пух и прах его теорию возникновения Армении, но жестоко поплатился за это – 30 годами заточения в Бакинской психиатрической клинике №1. По его словам, Шахназаров утверждал, что албанцы произошли от армян, и добивался от дипломата признания этой ложной теории.

Еще одна интересная деталь была описана в статье «Роковые иллюзии: как Россия проспала шанс избежать спецоперации» «Московского комсомольца» от 5 октября 2022 года. Согласно статье, в 1991 году на стол Горбачева легла докладная записка его помощника – Шахназарова, «стержнем» которой было следующее предложение: «Не только повторить публично, но и придать официальный характер позиции России в отношении Крыма, Донбасса и юга Украины. Надо, не стесняясь, четко и ясно сказать, что эти районы составляют историческую часть России, и она не намерена от них отказываться».

Действительно, любопытная деталь, позволяющая понять, кто стоит у истоков конфликтов, до сих пор сотрясающих мир. Надо сказать, что в прессе по-разному называли Шахназарова, но все медиа сходились во мнении о том, что Шахназаров продвигал основные реформы во внутренних и международных сферах и вместе с другими сформировал в значительной части политику «нового мышления» в области внешней политики, взаимной безопасности и контроля над вооружениями.

Вот кто стоит за «выдающимися» политологами и международниками с фамилией, оканчивающейся на «ян». И это далеко не все лоббисты бывших и нынешних российских дипломатов…

Отдел политики Minval.az