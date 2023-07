Геополитическое значение Зангезурского коридора

Азербайджан, Россия и Армения подписали заявление в ноябре 2020 г. о прекращении нагорно-карабахского конфликта. И в связи с этим в Южно-Кавказском регионе, а также в бассейне Каспийского моря заложено устойчивое региональное сотрудничество, увеличились шансы на стабильность и безопасность. В связи с карабахским конфликтом было достигнуто соглашение, предусматривающее восстановление транспортных магистралей, которые не функционировали в течении почти 30 лет деятельности, и это заслуга президента Азербайджана. Как и во все времена подчеркиваются важные шаги президента Ильхама Алиева. Это показывает себя и выходом на первый план Зангезурского коридора. Следует подчеркнуть, что Азербайджан с Турцией через Армению соединит все региональные транспортные маршруты, положения о которых 10 ноября должны быть изложены в официальном заявлении. Как на полях бакинских сражений, так и за столом переговоров дипломатический подход считается победой. Вторая карабахская война создала реальность полной перестройки международной транспортной системы. В этом смысле экономическое значение Зангезурского коридора в доступе к новым рынкам стран Центральной Азии сегодня так же актуально, как и раньше. Зангезурский коридор имеет большое региональное и международное значение.

Геополитическое значение

Значение коридора для Азербайджана, в первую очередь, заключается в создании прямой дороги с Нахчыванской Автономной Республикой и освобождении региона от блокады. Этот путь обеспечит наземное сообщение Азербайджана с Турцией. Данный факт позволит убрать зависимость азербайджанцев от транзита через иранскую территорию. Соединение с анклавом и прокладка торгового маршрута внесет значительный вклад в рост экономики в южных регионах, создаст предпосылки для капиталовложений в инфраструктуру и повысит жизнь населения[1].

В целом Зангезурский коридор имеет многогранные социально-экономические, геополитические и геостратегические дивиденды, в первую очередь связывая Среднюю Азию, Азербайджан и Армению с Турцией. По мнению экспертов, этот коридор расширит железнодорожную сеть между Россией, Азербайджаном, Турцией и Арменией и окажет положительное влияние на региональную торговую деятельность[2]. В то же время ожидается, что Зангезурский коридор будет способствовать будущему примирению и экономическому сотрудничеству. В этом смысле, в качестве важного шага к цели превращения Азербайджана в Евразийский транспортный узел политические обозреватели считают, что в ближайшем будущем изменится Зангезурский коридор, экономический обзор Южного Кавказа и революционный коридор в бассейне Каспийского моря. Таким образом, начало работы данного коридора включает в себя транспортные коридоры Восток-Запад и Север-Юг. Это еще больше укрепит каспийскую транспортную сеть, а также будет способствовать строительству системы нефте и газопроводов от моря до Европы. Этот газопровод еще больше увеличит транзитный потенциал региона в Евросоюзе (ЕС), США, России и Китае, который играет важную роль в цепочках поставок[3].

Анализ Зангезурского коридора подтверждает, что он соединяет Европу и Азию, что имеет стратегическое значение для России и Китая. Это также обеспечивает работу соединительного транспортного коридора[4]. В настоящее время у Армении нет железнодорожного сообщения с Россией, ее союзником. Это железнодорожное сообщение может быть установлено через территорию Азербайджана. У Армении нет железнодорожного сообщения с соседним Ираном. Это железнодорожное сооружение может быть обеспечено через Нахчыван. Азербайджан соединяется с Турцией через Нахчыванскую Автономную Республику. Центральная Азия соединяется с Европой. То есть появляется новый транспортный коридор. Азербайджан уже начал эти работы. Уверен, что страны-партнеры также воспользуются этими возможностями.

Хотя Зангезур имеет плодородные почвы и богатые водные ресурсы, именно его роль транспортного коридора делает его еще более важным. Этот район исторически имел большое значение для строительства дорог, так как он проходит через три больших горных района. Открытие коридора окажет значительное влияние на все страны региона, их транспортную политику и транспортную архитектуру региона в целом. Таким образом, для понимания новых реалий, созданных открытием коридора в регионе, как с геополитической, так и с транспортной точки зрения, было бы полезно определить, как коридор влияет на каждую из стран региона. В результате общая картина, создаваемая открытием коридора, будет четкой. Поэтому рассмотрим возможность влияния коридора на отдельные страны региона.

АЗЕРБАЙДЖАН – Азербайджан надеется, что коридор обеспечит беспрепятственную коммуникацию с его эксклавом Нахчываном, в результате чего Азербайджан сможет продолжить прокладывать свои нефте и газопроводы в Турцию, а оттуда в Восточную и Южную Европу. Коридор даст Азербайджану возможность избавиться от «опеки» Ирана, поскольку в распоряжении Азербайджана окажется альтернативный коммуникационный маршрут по отношению к тому, который проходит сейчас по иранской территории: он будет короче и безопаснее, а Армения будет гораздо «мягче» Ирана.

С экономической точки зрения, принимая во внимание проходящие с севера на юг и с востока на юг экономические пути между Россией, Ираном и Индией, этот коридор может стать важным узлом в развитии новых торгово-экономических маршрутов. Открытие коридора создаст много преимуществ для Азербайджана. Прежде всего, можно отметить открытие прямой дороги с Нахчыванской Автономной Республикой и, как следствие, освобождение Нахчывана от блокады. До начала карабахского конфликта, в советское время, через Зангезур проходила железная дорога, соединяющая Азербайджан и Нахчыван, которая активно использовалась для перевозки пассажиров и грузов. Ряд экспертов считают, что создание Зангезурского коридора снизит значимость железной дороги БТК. Однако цель Азербайджана при использовании Зангезурского коридора – не оставлять БТК неиспользованным. Обе дороги важны для Азербайджана, и обе будут использоваться в будущем. Это означает диверсификацию транспортных маршрутов для Азербайджана, чтобы получить доступ к Турции и Черному морю, что имеет стратегическое значение[5].

Наряду с преимуществами открытия Зангезурского коридора для Азербайджана полезно учитывать риски, которые он несет. Основные риски для Азербайджана могут возникнуть с открытием железной дороги между Арменией и Ираном. Открытие этой дороги позволяет сформировать коридор Иран-Армения-Грузия-Россия, что не отвечает стратегическим интересам Азербайджана. Эксперты считают, что китайский проект «Один пояс, один путь» может обновить глобальный геополитический и геоэкономический ландшафт. Проект напоминает огромную систему, охватывающую разные страны наземными и морскими путями. В этот процесс вовлечено большое количество стран Азии и Европы, которые присоединятся к этому проекту. Одним из вопросов особой важности для проекта является организация торгово-экономических отношений дешевым, безопасным и быстрым способом. Для этого в оборот были условно включены такие термины, как «Северная дорога», «Средняя дорога» и «Южная дорога». «Северная дорога» проходит по территории России и выходит в Европу, «Средняя дорога» охватывает маршрут Средняя Азия-Азербайджан-Грузия-Турция, а «Южная дорога» проходит по территории стран Южной Азии и Ирана. Дело в том, что эти три основных дороги пересекает территорию Азербайджана на Южном Кавказе. Есть направление из России в Азербайджан по коридору «Север-Юг», основная дорога из Средней Азии проходит через Азербайджан в виде коридора «Восток-Запад», а «Южная дорога» проходит по коридору «Юг-Запад». Маршрут «Запад» до сих пор проходит по территории Азербайджана. В Азербайджане доступны два маршрута: один в Грузию, а другой в Турцию-Европу через Зангезур. При этом ответвление дороги с юга может быть отделено на север, в сторону России. По аналогичному правилу одно направление дороги из Турции в Иран, а другое направление Россия. Возможно, среди них есть маршрут, полностью проходящий через территорию Азербайджана и уходящий в Среднюю Азию. Кроме того, в рамках проекта «Один пояс, один путь» маршруты «Север-Юг» и «Юг-Запад» пересекаются на территории Азербайджана и Зангезурского коридора. Таким образом, для международных проектов территория Азербайджана буквально играет роль транспортных узлов региона. Зангезурский коридор в этой связи должен приобрести статус стратегического пространства, связывающего Азербайджан с регионом, Азией и Европой по нескольким направлениям. Опыт показывает, что на самом деле великие державы мира уже признали эту функцию Зангезурского коридора и выразили ему свою поддержку.

Армения – Открытие Зангезурского коридора будет выгодно как для Армении, так и для других стран региона. Во-первых, открытие коридора позволяет Армении избавиться от блокады, которая существовала годами. Закрытие границ с Турцией и Азербайджаном не позволило Армении получить безопасный и устойчивый доступ к своему основному экономическому партнеру, России. С начала армяно-азербайджанского конфликта не было железной дороги из Армении в Россию и наоборот[6].

Единственный доступный наземный маршрут, это дорога на Верхний Ларс через Грузию. Поскольку эта дорога проходила по труднопроходимой местности и была закрыта в плохую погоду, это привело к перебоям в транспортировке из Армении в Россию и наоборот. В то же время политические разногласия между Грузией и Россией в некоторых случаях привели к закрытию этой дороги. Еще одна дорога, которая проходит через Грузию и может соединить Армению и Россию по суше, это железная дорога через Абхазию, которая закрыта из-за нынешнего политического противостояния между Россией и Грузией из-за Абхазии. В советское время грузоперевозки между Арменией и Россией в основном осуществлялись в Армении по железной дороге из Дилижана в Карнасара (Иджеван), а затем через Газахский район Азербайджана в Россию. Эта дорога также была закрыта из-за конфликта[7].

По всей видимости, после начала армяно-азербайджанского конфликта блокада Армении усилилась в результате закрытия основных сухопутных путей между Арменией и Россией, основным экономическим партнером, и армяне были вынуждены использовать только ненадежный Верхний Ларс, и неотремонтированные дороги в Иран. Таким образом, открытие Зангезурского коридора позволит Армении выйти из блокады и получить доступ к России, Ирану, а также на рынки Евразийского экономического союза, членом которого она является. Другое мнение, высказанное Арменией, заключается в том, что в результате открытия Зангезурского коридора Армения потеряет свой суверенитет в районе, где проходит коридор. Согласно трехстороннему заявлению, контроль над коридором будет осуществляться ФСБ России на неопределенный срок. По этому правительство Армении должно быть уверено, что через какое-то время контроль над коридором перейдет к Армении. С другой стороны, Армения должна иметь право закрыть эту дорогу, когда возникает угроза национальным интересам Армении. Однако Трехсторонняя декларация не дает Армении этого права. Если Армения утратит свой суверенитет и не сможет защитить свои национальные интересы в районе, через который проходит коридор, то она не должна допустить открытия коридора. Принимая во внимание вышеупомянутые взгляды, можно сказать, что в целом армянская сторона считает, что геополитические риски Зангезурского коридора для Армении во много раз превышают экономические выгоды, и поэтому правительство Армении должно затягивать и предотвращать открытие этого коридора.

Грузия – Вопрос об открытии Зангезурского коридора также не получил однозначной поддержки в Грузии. Группа считает, что открытие коридора расширит возможности для сотрудничества в регионе, что также принесет пользу Грузии. По их мнению, общее развитие региона пойдет на пользу всем странам региона. Однако мало кто поддерживает эту идею. В Грузии более популярна точка зрения, что открытие коридора ослабит позиции Грузии как посредника в региональных перевозках. Как известно, в последние десятилетия Грузия выступала в качестве посредника в транспортировке азербайджанских энергоресурсов и других продуктов по суше в Турцию и Европу[8]. Открытие Зангезурского коридора негативно скажется на позиции Грузии. В частности, будет снижено значение железной дороги Баку-Тбилиси-Карс, и, по мнению грузинских экспертов, Зангезурский коридор станет сильным конкурентом этой дороги. Эти факты также показывают, что армяно-азербайджанский конфликт служил интересам Грузии на протяжении последних 30 лет, а транспортная зависимость конфликтующих сторон от Грузии еще больше укрепила ее геополитические позиции[9]. Как страна, имеющая политические проблемы с Россией, которая не имеет больших экономических ресурсов и имеет большое влияние в регионе, продолжение конфликта пошло на пользу Грузии. Однако новые реалии, созданные 44-дневной войной в регионе, и в частности открытие Зангезурского коридора, оказывают значительное влияние на геополитическое положение Грузии.

Иран – С открытием Зангезурского коридора Иран показан как одна из стран, которые пострадают в геополитическом плане в регионе. Прежде всего, следует отметить, что открытие коридора снизит влияние Ирана на Азербайджан. Из-за блокады Нахчыванской Автономной Республики после армянской оккупации прямой наземный контакт с Азербайджаном осуществлялся в основном через Иран. В то же время Иран выступил посредником в передаче электроэнергии в Нахчыван. После открытия Зангезурского коридора зависимость Азербайджана от Ирана уменьшится[10].

Помимо упомянутых нами проблем, следует отметить, что Иран может получить ряд преимуществ через коридор. С открытием коридора Иран может восстановить существующую железную дорогу с Арменией. Во время армянской оккупации экономические отношения между Арменией и Ираном были установлены автомобильным транспортом из-за закрытия железной дороги через Нахчыван. Реализация азербайджано-турецко-российского проекта «Зангезурского коридора» и возможное изменение режима контроля над армяно-иранской границей не могут не беспокоить Иран. Неудивительно, что Иран многократно подчеркивал высочайший приоритет неизменности и неприкосновенности границ с соседней Арменией. Более того, верховный духовный лидер и де-юре руководитель страны аятолла Али Хаменеи говорил об этом на личных встречах и турецкому президенту Реджепу Тайипу Эрдогану, и российскому президенту Владимиру Путину.

Иран крайне обеспокоен рисками, связанными с «Зангезурским коридором», в силу следующих причин:

Иран потеряет надежный альтернативный путь в Европу через Армению и попадет в зависимость от Азербайджана и Турции.

Иран потеряет свое транзитное значение для Турции и Азербайджана, он лишится логистической монополии в отношении коммуникации между Азербайджаном и Нахчываном и, как следствие, существенных рычагов воздействия на эти страны.

На севере Ирана сформируется антииранская пантурецкая ось вне зоны подчинения и контроля со стороны Армении либо Ирана.

Азербайджанский этнический элемент на севере Ирана имеет турецкое происхождение и подвержен потенциальному сепаратизму и волнениям, особенно в случае усиления турецко-азербайджанского присутствия на севере страны. Не стоит забывать и о необъявленном военно-политическом союзе Азербайджана с Израилем, заклятым врагом Ирана[11].

Турция – Турция – одна из стран региона, которая больше всего выиграет от открытия Зангезурского коридора. Открытие этого коридора создаст для Турции ряд преимуществ. Прежде всего, следует отметить, что через коридор Турция будет иметь прямой сухопутный путь в Азербайджан, своего основного партнера в регионе. Из-за армянской оккупации Турция не имела прямых земельных отношений с Азербайджаном и могла установить только земельные отношения с Нахчываном. Таким образом, транспортное сообщение было установлено через Грузию и Иран, что привело к значительному увеличению как расстояния транспортировки, так и транспортных расходов[12].

Таким образом, создание коридора создаст возможности для дальнейшего расширения экономических отношений между Азербайджаном и Турцией, в том числе в сфере туризма. Зангезурский коридор важен для Турции не только с точки зрения прямого доступа к Азербайджану, но и в более широком смысле с точки зрения доступа к Центральной Азии, то есть тюркскому миру, через Каспийское море. Достижение такой речи имеет стратегическое значение для Турции. В настоящее время земельные отношения с турецкими странами устанавливаются через Грузию и Иран. Как только коридор откроется, Турция освободится от этой зависимости. Прямой доступ Турции в Азербайджан и Среднюю Азию имеет большое значение с точки зрения построения экономических, политических и стратегических отношений и расширения интеграции между странами тюркского мира. Таким образом, Азербайджан и «Зангезурский коридор» стратегически важны для Турции. Она также заинтересована в использовании территории Армении для обеспечения беспрепятственной коммуникации с Азербайджаном через Нахчыван и для утверждения на границе с Ираном своего военного и политического присутствия, которое помогло бы в будущем предотвратить возможный транзит газа и нефти через территорию Армении.

РОССИЯ – Открытие Зангезурского коридора открывает новые возможности для России, и поэтому Россия также заинтересована в открытии коридора в ближайшее время. В целом ухудшение отношений между двумя странами после войны между Россией и Грузией в 2008 году существенно ограничило возможности России общаться с Арменией по суше[13].

С учетом вышеупомянутых ограничений открытие Зангезурского коридора создаст большие возможности для России. Через этот коридор у России будет прямой наземный путь в Армению через Азербайджан. Это позволит установить более комфортные экономические отношения с Арменией. Россия также получит дополнительный доступ к Ирану через новый коридор, который создаст альтернативный путь для выхода на Ближний Восток. Одним из самых положительных аспектов коридора для России является то, что контроль над коридором будет передан Федеральной службе безопасности России. Контролируя этот коридор, Россия будет одновременно контролировать один из основных коридоров на Южном Кавказе и укрепить свои позиции в регионе. Это также уменьшит способность Грузии влиять на Россию, уменьшая ее зависимость от Грузии в области наземных перевозок. Еще один важный момент для России в отношении Зангезурского коридора – это возможность открытия дороги Иран-Армения-Грузия-Россия. Россия уже давно занимается установлением прямых сухопутных отношений с Ираном, независимо от Азербайджана. Создание альтернативной ветки в рамках транспортного коридора Север-Юг через эту дорогу имеет стратегическое значение для России[14]. Более того, взяв под свой контроль «коридор» между Азербайджаном и Нахчываном, Россия получает возможность контролировать как границу Армении с Ираном, так и важный стратегический узел, связывающий Азербайджан с Турцией. С этой точки зрения Россия — главный и наиболее важный бенефициар создания коридора.

Южный Кавказ продолжает оставаться ключевым звеном в международных транспортных коридорах Север-Юг и Восток-Запад, чем и обусловлена возрастающая конкуренция геополитических акторов за доминирование в формировании сценариев транспортного развития региона. Пересекаясь на Южном Кавказе, МТК Север-Юг и Восток-Запад нацелены на включение стран региона в свои логистические маршруты, что приводит к росту напряженности внутри региона, учитывая ряд неразрешенных либо замороженных конфликтов и территориальных споров. В свою очередь, эти конфликты напрямую сказываются на использовании транзитного потенциала стран Южного Кавказа, ограничивая возможности их экономического развития. Одним словом, ускорение межгосударственной интеграции через Зангезурский коридор, повышение интенсивности грузоперевозок между Западом и Востоком, Севером и Югом, расширение внешнеторговых операций, развитие транспортно-логистической отрасли. благодаря своему развитию на значительном уровне, он будет стимулировать многократное увеличение экономической мощи нашей страны. Самое главное, Зангезур Новая экономическая конъюнктура, сформированная созданием коридора, будет иметь особое значение в транспортной инфраструктуре Азии и Европы. в результате создадут условия для дальнейшего увеличения геополитического и геоэкономического веса Азербайджана. Новый Шелковый путь – крупный проект, соединяющий Китай с Европой. Между этими двумя полюсами Большой Евразии существует множество связующих звеньев, и Азербайджан является одним из них. Продвигаемый Анкарой и Баку проект Зангезурского коридора преследует не столько торгово-экономические, сколько долгосрочные геополитические цели, среди которых следует выделить формирование турецкой военной базы в Нахчыване, а также обеспечение выхода Турции на Каспий и в Центральную Азию. Очевидно, что подобный сценарий противоречит стратегическим интересам России и Ирана, а также создает определенные угрозы для центральноазиатской стратегии Пекина.

Теймур Гасымлы, докторант международных отношений Стамбульского университета, политолог

Статья опубликована в рамках проекта «44-дневная Отечественная война и ее отражение в социальных сетях» Общественного союза демократии и женских инициатив при финансовой поддержке Агентства государственной поддержки неправительственных организаций Азербайджанской Республики.

Редакция не несет ответственности за выраженное в статье мнение.

