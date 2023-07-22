В Баку в ДТП погибли два брата

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В Сураханском районе Баку произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие.

Инцидент был зарегистрирован на Зыхском шоссе, передает АПА.

Так, Герайов Джейхун Замиг оглу, 2003 года рождения, потерял управление над транспортным средством. Вышедшая из-под контроля машина врезалась в столб.

В результате инцидента Герайов и его брат Герайов Джошгун Замиг оглу погибли.

Раненые пассажиры – Джафаров Вусал Нияз оглу, 2008 года рождения и его сверстник Керемли Кянан Эмин оглу были помещены в отделение интенсивной терапии Медицинского центра Сабунчи.