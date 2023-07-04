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Азербайджанский бизнесмен подарил Месси азербайджанский ковер (видео)

Азербайджанский бизнесмен подарил Месси азербайджанский ковер (видео)

Азербайджанский бизнесмен Аднан Ахмедзаде присутствовал на дне рождения легендарного футболиста Лионеля Месси и подарил имениннику азербайджанский ковер «Аждахалы» (Драконовый) производства ОАО «Азерхалча».

Ковры «Аждахалы» являются одним из наиболее распространенных образцов азербайджанской школы ковроткачества и имеют древнюю и богатую историю. В восточном мире «Дракон» – это узор, который символизирует защиту дома и домашнего очага от злых сил. Что касается композиционной трактовки ковра, то основная площадь ковра с изображением «Дракона» образована гармоничным распределением красного, иногда синего или коричневого цвета. Пересекающиеся линии и края окружены зубчатой листвой, покрытой большими пальметтами.

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