Вучич подал в отставку | Нетаньяху заявил, что Израиль уничтожил в Газе всю верхушку “Исламского джихада” | «Аль-Арабия»: К ударам по Ирану причастны США и «еще одна страна» | Азербайджан отправил Украине трансформаторы и генераторы | О чем предупреждает Ваагн Хачатрян? | В Турции предложили строить хаб не только для российского газа, но и для азербайджанского | Минобороны Азербайджана сообщает, что ВС Армении готовятся к провокации |
Главное Политика

Неисполнимые угрозы Ирана

Неисполнимые угрозы Ирана

В 1967 году, в эти дни, с 5 по 10 июня, на Ближнем Востоке шла Шестидневная война между Израилем с одной стороны и Египтом, Сирией, Иорданией, Ираком и Алжиром с другой. За несколько дней Израиль добился победы, захватив Синайский полуостров, Сектор Газа, Западный берег реки Иордан, Восточный Иерусалим и Голанские высоты. Об истории этого конфликта написаны сотни книг и статей. Скажем лишь, что войне предшествовал рост напряженности и противоречий между Израилем и его арабскими соседями на протяжении многих лет.

18 мая каирское радио заявило: «С сегодняшнего дня больше не существует чрезвычайных международных сил, защищающих Израиль. Мы более не будем проявлять сдержанность. Мы далее не будем обращаться в ООН с жалобами на Израиль. Единственным методом воздействия, который мы применим в отношении Израиля, станет тотальная война, результатом которой будет уничтожение сионистского государства.»

5 июня, в 7:45 утра ВВС Израиля нанесли внезапный удар по главным базам египетской авиации, уничтожив на земле почти все египетские ВВС. Это начало войны во многом определило ее исход – Израиль добился абсолютного господства в воздухе в первые часы вооруженного конфликта.

Современная господствующая политика слабо связана с моралью. Она связана, прежде всего, с интересами элит – финансовыми, территориальными и геополитическими. Но, тем не менее, многие люди считают, что существуют общественно-политические структуры, заслуживающие их поддержки. Такие люди скажут, что они одобряют превентивный удар в подобных условиях. Мысль о том, что кто-то размахивает кулаком перед моим носом и угрожает меня убить, а я должен тихо ожидать удара, многим не понравится. Подобная угроза есть акт агрессии. Никто не обязан молча ждать смертоносного нападения. Готов оппонент напасть, или он просто любит поговорить на эту тему, никого не волнует. Государство Израиль атаковало первым, но в условиях, когда соседи грозили его уничтожением, оно получило возможности обосновывать свою правоту.

Сегодня иранцы любят бросать в адрес Израиля аналогичные или похожие угрозы. Тем самым они создают для Израиля возможности для правдоподобного оправдания практически любых военных операций против Исламской республики Иран.

Израильтяне регулярно уничтожают иранских физиков, занятых разработкой ядерного оружия, атакуют (с использованием беспилотников) предприятия оборонной промышленности и военные базы; возможно, участвуют в ликвидациях высокопоставленных офицеров КСИР (Корпуса стражей исламской революции). Хотя Израиль не берет на себя ответственность за эти операции, мало у кого есть сомнения в том, что он за ними стоит.

Иранцы и так живут под международными санкциями и, возможно, им не столь важно, как их слова воспринимаются в мире, где к тому же многие не любят Израиль. И все же, любая угроза должны быть исполнима. Размахивать кулаком перед носом противника, который, возможно, сильнее тебя и, к тому же, склонен к очень жестким превентивным мерам – плохая стратегия. Это и показала Шестидневная война.

Иран обладает большими возможностями для асимметричной войны с Израилем и проводит хитроумную политику, распространяя свое влияние в регионе, но его манеру бросать неисполнимые угрозы следует считать ошибкой.

Михаил Шерешевский, политический аналитик, эксперт по Ближнему Востоку

Теги:
Из этой рубрики
После «блокады» армяне Карабаха стали питаться лучше – против арифметики не попрешь
Политика

После «блокады» армяне Карабаха стали питаться лучше – против арифметики не попрешь

2023/06/08, 11:57
Неисполнимые угрозы Ирана
Политика

Неисполнимые угрозы Ирана

2023/06/08, 11:24
Блинкен и Фидан обсудили нормализацию отношений между Азербайджаном и Арменией
Политика

Блинкен и Фидан обсудили нормализацию отношений между Азербайджаном и Арменией

2023/06/08, 10:54
Мирзоян и Фидан договорились урегулировать отношения между Ереваном и Анкарой
Политика

Мирзоян и Фидан договорились урегулировать отношения между Ереваном и Анкарой

2023/06/07, 21:49
Словакия заинтересована в развитии связей с Азербайджаном (фото)
Политика

Словакия заинтересована в развитии связей с Азербайджаном (фото)

2023/06/07, 20:04
Байрамов: Азербайджан ждет от Армении взаимной политической воли
Политика

Байрамов: Азербайджан ждет от Армении взаимной политической воли

2023/06/07, 19:36
Захарова обвинила Григоряна в антироссийских выпадах
Политика

Захарова обвинила Григоряна в антироссийских выпадах

2023/06/07, 19:10
Байрамов призвал ОБСЕ к гибкости и адаптивности
Политика

Байрамов призвал ОБСЕ к гибкости и адаптивности

2023/06/07, 18:57
Захарова указала на важность сближения подходов Азербайджана и Армении
Политика

Захарова указала на важность сближения подходов Азербайджана и Армении

2023/06/07, 18:45