Неисполнимые угрозы Ирана

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В 1967 году, в эти дни, с 5 по 10 июня, на Ближнем Востоке шла Шестидневная война между Израилем с одной стороны и Египтом, Сирией, Иорданией, Ираком и Алжиром с другой. За несколько дней Израиль добился победы, захватив Синайский полуостров, Сектор Газа, Западный берег реки Иордан, Восточный Иерусалим и Голанские высоты. Об истории этого конфликта написаны сотни книг и статей. Скажем лишь, что войне предшествовал рост напряженности и противоречий между Израилем и его арабскими соседями на протяжении многих лет.

18 мая каирское радио заявило: «С сегодняшнего дня больше не существует чрезвычайных международных сил, защищающих Израиль. Мы более не будем проявлять сдержанность. Мы далее не будем обращаться в ООН с жалобами на Израиль. Единственным методом воздействия, который мы применим в отношении Израиля, станет тотальная война, результатом которой будет уничтожение сионистского государства.»

5 июня, в 7:45 утра ВВС Израиля нанесли внезапный удар по главным базам египетской авиации, уничтожив на земле почти все египетские ВВС. Это начало войны во многом определило ее исход – Израиль добился абсолютного господства в воздухе в первые часы вооруженного конфликта.

Современная господствующая политика слабо связана с моралью. Она связана, прежде всего, с интересами элит – финансовыми, территориальными и геополитическими. Но, тем не менее, многие люди считают, что существуют общественно-политические структуры, заслуживающие их поддержки. Такие люди скажут, что они одобряют превентивный удар в подобных условиях. Мысль о том, что кто-то размахивает кулаком перед моим носом и угрожает меня убить, а я должен тихо ожидать удара, многим не понравится. Подобная угроза есть акт агрессии. Никто не обязан молча ждать смертоносного нападения. Готов оппонент напасть, или он просто любит поговорить на эту тему, никого не волнует. Государство Израиль атаковало первым, но в условиях, когда соседи грозили его уничтожением, оно получило возможности обосновывать свою правоту.

Сегодня иранцы любят бросать в адрес Израиля аналогичные или похожие угрозы. Тем самым они создают для Израиля возможности для правдоподобного оправдания практически любых военных операций против Исламской республики Иран.

Израильтяне регулярно уничтожают иранских физиков, занятых разработкой ядерного оружия, атакуют (с использованием беспилотников) предприятия оборонной промышленности и военные базы; возможно, участвуют в ликвидациях высокопоставленных офицеров КСИР (Корпуса стражей исламской революции). Хотя Израиль не берет на себя ответственность за эти операции, мало у кого есть сомнения в том, что он за ними стоит.

Иранцы и так живут под международными санкциями и, возможно, им не столь важно, как их слова воспринимаются в мире, где к тому же многие не любят Израиль. И все же, любая угроза должны быть исполнима. Размахивать кулаком перед носом противника, который, возможно, сильнее тебя и, к тому же, склонен к очень жестким превентивным мерам – плохая стратегия. Это и показала Шестидневная война.

Иран обладает большими возможностями для асимметричной войны с Израилем и проводит хитроумную политику, распространяя свое влияние в регионе, но его манеру бросать неисполнимые угрозы следует считать ошибкой.

Михаил Шерешевский, политический аналитик, эксперт по Ближнему Востоку