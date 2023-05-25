Дьявол кроется в мелочах: Что подразумевал Кылычдароглу?

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До второго тура президентских выборов в Турции осталось три дня, и чем ближе дата выборов, тем интереснее и увлекательнее наблюдать за речами кандидатов: Кемаля Кылычдароглу и Реджепа Тайипа Эрдогана. В эти дни Кылычдароглу на встрече с прессой и общественными деятелями ответил на вопрос, касающийся той самой злосчастной карты, которую он представлял как «дорогу тюркского мира».

Кемаль Кылычдароглу внес определенную ясность и в вопрос отношений с Азербайджаном, и высказался по части нашумевшей карты: «Если я стану президентом, в первую очередь, как и требуют государственные традиции, посещу Северный Кипр, а уже затем Азербайджан. Между Баку и Стамбулом нет никакой разницы. Ни одна турецкая политическая партия не имеет иных взглядов по отношению к Азербайджану. Ни я, ни другие партии. Главной нашей целью является соединение Центральной Азии с Европой, расширение «турецкого проекта» и укрепление отношений с тюркскими государствами”.

По его словам, существует Зангезурский коридор и нужно сделать так, чтобы этот коридор заработал, в этом вопросе также учитывается поддержка Турции Азербайджану, что вызывает реакцию у Ирана и сближает его с Арменией.

“Если Турция приложит усилия в направлении мира в этом регионе, а также донесет до Армении и Ирана, что этот проект данный даст экономические преференции всем странам региона, как Армении, Ирану, так и тюркским странам, то мы увеличим и расширим этот коридор. Вот, что я хотел сказать. Мы – тюркские страны хотим выйти к морю, и мы можем это обеспечить», – сказал Кылычдарогу в одном из своих последних выступлений.

Возможно, для кого-то это заявление может показаться безобидным, но дьявол кроется в мелочах.

Во-первых, начнем с того, что кандидат в президенты Турции не мог высказаться иначе или как-то резко об отношениях с Азербайджаном. С учетом отношения турок (электората) к Азербайджану, с учетом того, что в стране есть запрос на национализм, с учетом роли и присутствия Азербайджана в бытовой, экономической, социальной и политической жизни Турции, кандидат в президенты не мог сказать: «Карта, которую я показал – китайский проект более выгоден, а азербайджанский проект – вспомогательный». Ну или что-то в этом роде, что стало бы раздражителем не только в официальном Баку и азербайджанском обществе, но и среди турецкого электората. Поэтому иную точку зрения он высказать не мог.

Во-вторых, говоря о дьяволе, который кроется в мелочах, хочу отметить. В отличие от Кылычдароглу Эрдоган заявил, что, в первую оче6редь, посетит Азербайджан, что указывает на большую роль нашей страны в политике Турции. Он заявляет, что не позволит, чтобы коммуникационный коридор обошел Азербайджан.

Заметим, что формулировки Эрдогана более категоричны, понятны, принципиальны и соответствуют формирующимся геополитическим реалиям. Формулировки же Кылычдароглу – это пережитки прошлого, мнение человека, не имеющего реальное представление о том, что сейчас происходит, и в каких форматах идут переговоры.

Другой вопрос, что Кылычдароглу – человек Запада и каждое его слово фиксируется там, а им такие и нужны.

«Если Турция приложит свои усилия в направлении мира в этом регионе, а также донесет до Армении и Ирана, что этот проект даст экономические преференции всем странам региона, как Армении и Ирану, так и тюркским странам…», – говорит он.

Что означает «приложит усилия в направлении мира в этом регионе»? Это значит улучшение турецко-армянских отношений, открытие границ и прочее без учета интересов Азербайджана. С другой стороны, это также подразумевает укрепление диалога между Анкарой и Тегераном, несмотря на напряженные отношения Тегерана и Баку. Понятное дело, что даже если теоретически представить, что Кылычдароглу победил на выборах, то отношения Анкары и Баку будут развиваться и дальше, острых моментов не будет, фундаментальных изменений вроде отказа от Шушинской декларации ожидать со стороны Кылычдароглу не придется. Однако в отношениях двух стран наступит ревизия и пересмотр ряда принципиальных моментов.

Во-первых, поменяется вся турецкая политическая элита, состав министерств и администрации президента, что навредит реализации намеченным нами планам. Если смотреть на на это еще шире, то ряд проектов останется в подвешенном состоянии. Налаживание контактов, связей и, самое главное, доверительных отношений между элитами займет время, которого нет.

Во-вторых, азербайджанское и в целом тюркское и восточное направления уйдут на задний план во внешней политике Кылычдароглу. Не для того на него ставят демократы США. Кылычдароглу, в первую очередь, будет восстанавливать отношения с США и ЕС, со всеми вытекающими из этой политики последствиями для Турции, а именно присоединение к антироссийским санкциям. Вторым его направлением будет внутренняя политика, а именно политические реформы, повторные выборы и прочее. То есть очередь до тюркского мира и, в частности Азербайджана, дойдет в десятую очередь. Ну, а если учесть тот факт, что в первом туре оппозиционная коалиция проиграла парламент, то его победа – это политический кризис в стране.

Ниджат Гаджиев