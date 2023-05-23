Балтийский прорыв Азербайджана

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Азербайджан планомерно расширяет свою «дипломатическую географию», в том числе на европейском континенте — именно так можно подвести главный итог состоявшегося накануне официального визита в Литву президента Азербайджана Ильхама Алиева. И, возможно, ключом к пониманию многих «закадровых» подробностей можно считать заявление президента Ильхама Алиева на совместном литовско-азербайджанском бизнес-форуме: «Я думаю, с Президентом Науседой мы заложили очень прочный фундамент для нашего сотрудничества, установили очень активный политический диалог. Как я уже сказал, мы встречались в мае прошлого года в Баку, затем в январе этого года в Давосе и сейчас – в Вильнюсе. Так что это действительно демонстрирует динамизм нашего сотрудничества».

Искушенным наблюдателям такая дипломатическая активность уже говорит о многом. Тем более что начинать партнерство и сотрудничество с активного диалога на высшем уровне — это классика жанра. А значит, сегодня между Баку и Вильнюсом закладывается фундамент сотрудничества — пусть даже пока что многомиллиардных коммерческих контрактов и прорывных политических соглашений еще не подписано.

Более того, президент Литвы Науседа уже очертил возможные сферы сотрудничества Баку и Вильнюса. Упомянув важную роль Азербайджана в обеспечении энергетической безопасности Европы, президент Литвы отметил: «Различные отрасли экономики Азербайджана, такие как информационные технологии, логистика, производство, передовая пищевая промышленность, возобновляемая энергия, привлекают литовских бизнесменов». То есть речь идет о том самом «ненефтяном» секторе, развитие которого сегодня является безусловным приоритетом.

Но, возможно, это тот случай, когда на первом месте политическое партнерство. Литва — весьма активный член НАТО и ЕС, страна, к чьему мнению и к чьим инициативам прислушиваются.

Более того, у Азербайджана налажено плодотворное и активное сотрудничество со многими странами, входящими, как и Литва, в НАТО и Евросоюз. Крупнейшим внешнеэкономическим партнером Азербайджана является Италия, на подъеме сотрудничество с Грецией, Болгарией, Венгрией…Но это в основном страны Южной и в меньшей степени Центральной Европы, которые в той или иной степени участвуют в азербайджанских энергетических проектах. А Литва — это уже Балтйиский регион, где до последнего времени заметного азербайджанского присутствия не наблюдалось. Более того, Литва — одна из первых стран Европы, кто полностью избавился от импорта российских энергоносителей.

Но теперь именно в Литве закладывается новая география сотрудничества. Ильхам Алиев заявил об этом прямо: «Сегодня Литва и Азербайджан являются важными транспортными узлами в нашем регионе. Поэтому нам необходимо обеспечить связь между регионами Каспийского и Балтийского морей. Считаю, что это возможно». И тем более нелишне вспомнить, что балтийская Литва уже проявляла интерес к деятельности ГУАМ — именно для участия в саммите этой организации в 2007 году в Баку приезжал тогдашний президент Литвы Валдис Адамкус. Такие связи создаются не за один день и не на один день. Но нынешнее развитие событий по принципу «прорыва плотины» не оставляет сомнений: победа Азербайджана в 44-дневной войне заставила многих политиков переоценить значимость Азербайджана.

И сегодня, когда президент Ильхам Алиев говорит о связи между регионами Каспийского и Балтийского морей, совершенно не обязательно вспоминать планы строительства нефтепровода Одесса-Броды-Гданьск, особенно на фоне войны в Украине. Важно другое. В конце марта прошлого года, как уже рассказывал Minval, в мировое информационное пространство просочилась утечка: тогдашний британский премьер-министр Борис Джонсон на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским предложил создать политический, экономический и военный альянс, который станет альтернативой Европейскому союзу. В него должны войти страны, «объединенные недоверием к Брюсселю, а также реакцией Германии на военную агрессию России». В состав нового союза должны были войти Великобритания, Украина, Польша, Эстония, Латвия и Литва, позже должна была присоединиться Турция.

К этому моменту в мире уже активно обсуждали реинкарнацию идеи «Междуморья», высказанной еще Пилсудским в 1918 году. Тогда речь шла о конфедерации, которая включала бы в свой состав Польшу, Украину, Белоруссию, Литву, Латвию, Эстонию, Молдавию, Венгрию, Румынию, Югославию, Чехословакию, а также, возможно, Финляндию. О «Балтийско-Черноморском поясе» говорили и по горячим следам распада СССР, пока во главе Беларуси стоял Станислав Шушкевич — тогда в состав нового «пояса» включали Украину, Беларусь, Польшу и Литву.

На первый взгляд, ни одна из этих идей так и не получила продолжения и логического завершения. Но сегодня многие нюансы в официальных заявлениях, прозвучавших в ходе визита президента Ильхама Алиева в Литву, уже по крайней мере не позволяют исключать, что проект «Междуморья» в новом его прочтении, пусть и без присущего Джонсону «евроскептицизма», уже будет включать в себя не только Турцию, но и Азербайджан.

И самое главное, как показывает опыт, наша страна умеет перекраивать политическую географию. А президент Азербайджана Ильхам Алиев не озвучивает анонсов, за которыми не стоит четкой проработки, программы и «дорожной карты». А значит, «Балтийский прорыв» Азербайджана обещает еще немало революционных перемен.

Нурани, обозреватель