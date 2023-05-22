Аятоллы победили силовиков

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Революционные изменения происходят во внутренней политике Ирана. Глава Высшего совета национальной безопасности Ирана (ВСНБ) Али Шамхани отстранен от занимаемой должности. Как отмечает агентство «Тасним», в понедельник утром президент Ирана Ибрагим Раиси подписал соответствующее распоряжение, согласно которому назначил нового главу Совбеза Ирана. Им стал Али Акбар Ахмадиан.

Отметим, что Шамхани занимал пост секретаря ВСНБ с 2013 года и являлся вторым по продолжительности пребывания в должности высшим чином службы безопасности в стране. Он являлся военным советником Верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи. Одним словом, Шамхани был – одиозная фигура теневой экономики, противник «ядерной сделки», друг Патрушева или новый «Низам аль мульк».

Тучи над Али Шамхани начали сгущаться еще с прошлого года. В публичном пространстве такой закрытой страны, как Иран, где все СМИ, депутаты, общественность контролируется КСИР, начала просачиваться критика в отношении главы Созбеза Ирана. Сначала бывший главред консервативной газеты Kayhan Мехди Насири во время дебатов под названием «СВПД – Чаша яда или золота?», прошедших в тегеранском технологическом университете имени Амира Кабира, заявил: «Не менее 40% экспорта иранской нефти контролирует компания сына Али Шамхани, а его дневная выручка – $1 млн/в день».

После этого громкого заявления его обвинили в более крупном злодеянии: депутат иранского парламента Хамид Расаи заявил, что все представители органов безопасности, с которыми он контактировал, «указывают на секретаря Высшего совета национальной безопасности как на виновного, когда речь идёт о неудаче в подавлении протестов».

Хамид также обвинил президента Раиси в том, что тот не увольняет Шамхани, видя, что протесты не купируются так, как это было в 2009 и 2019 годах. Речь идет о курдской девочке, которая умерла в отделении полиции 16 сентября 2022, которую задержали за неправильное ношение хиджаба, после ее смерти в Иране начались массовые протесты, которые продолжаются и по сей день и вылились в убийства страж правопорядка и даже члена совета экспертов.

Во время протестов КСИР почти не участвовал в подавлении митингов. Вся нагрузка попала на «басидж», а Али Шамхани стал, так сказать, крайним в этой истории, против кого пошла вся критика.

Али Шамхани – этнический араб. Его в Иране называют «повелителем морей», поскольку ему принадлежит самый большой танкерный флот страны, обеспечивающий 40% экспорта иранских нефтепродуктов, а санкции, введенные против Ирана, только укрепили монопольный бизнес его семьи. Именно поэтому он всеми силами сопротивлялся подписанию соглашения с США по возобновлению «ядерной сделки».

«В неустойчивом и безгарантийном соглашении не будет достигнуто основное требование Ирана, заключающееся в экономической выгоде и инвестиционных возможностях для иностранных компаний в Иране, поэтому такое соглашение нельзя считать прочным и сбалансированным», – сказал тогда Шамхани.

У Шамхани была своя стратегия. Он прекрасно понимал, что никаких гарантий США не могут дать, а потому он пытался выстроить отношения с Китаем и Россией. В марте этого года именно он возглавил переговоры с Саудовской Аравией о восстановлении дипломатических связей между двумя странами, и подписал соглашение об улучшении отношений.

С Россией он выстраивал отношения через Сергея Патрушева: ряд экспертов отмечал, что у него, отличные отношения с Британией и ЕС, с Китаем и Саудовской Аравией. В иранском политическом истэблишменте Шамхани был единственным этническим арабом. Его власть и влияние как внутри Ирана, так и за пределами были настолько широки, что ему даже прочили кресло Али Хаменеи.

Нужно понимать, что не исключено, что митинги, убийства иранских военных и мулл могли быть организованы с его стороны, поскольку эти действия расшатывают власть Хаменеи. Но Шамхани проиграл эту битву.

Флот, прибыль от теневой экономики и прочие дивиденды теперь не будут принадлежать ему. В узких кругах высшего политического состава Ирана принято решение: Шамхани уходит.

Кто он – новый глава Совбеза Ирана?

Али-Акбар Ахмадиан родился в 1961 году в городе Керман. Имеет степень магистра оборонных исследований и докторскую степень по стратегическому менеджменту Национального университета обороны. Он командовал ВМС КСИР с 1997 по 2000 год. С 2000 по 2007 год руководил Объединенным штабом КСИР и несколько лет возглавлял Стратегический центр КСИР.

В октябре 2005 года он стал главой Университета Имама Хосейна (Университет имама Хусейна Революционной гвардии) и покинул университет в июле 2007 года.

24 марта 2007 года против него были введены санкции со стороны СБ ООН в соответствии с резолюцией 1737 (2006) как против лица, связанного с КСИР. В том же году, 21 апреля, он был внесен в санкционный список ЕС, по которому его банковские счета заморозили.

Назначение Али Акбар Ахмадиана неслучайно, поскольку он, как и предшественник, из ВМС Ирана. Это говорит о том, что Исламская республика делает ставку на морскую транспортировку иранских энергоресурсов.

Иран и Южный Кавказ

Между прочим, Али Шамхани был одним из сторонников агрессивной военной политики против Азербайджана. Куратором все силовых структур был именно он, и как мы уже отметили, не исключена его причастность к протестам и убийству представителя Хаменеи в Систане, очень вероятно, что за террористической атакой на азербайджанское посольство в Тегеране также стоял он.

Общеизвестно и то, что Шамхани был на короткой ноге и с Арменом Григоряном (секретарь Совбеза Армении), и не раз принимал его в Тегеране. В июле прошлого года Шамхани посетил Ереван и заявил, что «Иран поддерживает усилия по установлению мира и безопасности и поддерживает региональный формат “3+3″. Мы против любого действия, приводящего к геополитическим изменениям в регионе”.

Примечательно, что через неделю после визита в Ереван он прибыл в Баку и встретился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, поздравив азербайджанский народ с «обеспечением территориальной целостности страны».

Ожидать фундаментальных изменений в политике Ирана и Азербайджана с назначением нового главы Совбеза не стоит. Однако не исключено, что официальный Тегеран, который во всех неудачах страны начнет обвинять Шамхани и будет «вешать на него всех собак», повесит на него также и атаку на азербайджанское посольство в Тегеране в час, когда Азербайджан потребует результатов расследования. Дескать, «был у нас один нехороший человек, но мы его наказали и поэтому давайте дружить заново». Такой поворот событий тоже не исключен…

Ниджат Гаджиев