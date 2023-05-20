Фархад Мамедов: Россия постарается увеличить свое присутствие в Армении

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После долгой паузы в переговорах между Баку и Ереваном наблюдается дипломатическая активность, которая была запущена при посредничестве США. Вчерашняя встреча глав МИД в Москве является третьей за короткий период между сторонами, а на следующей неделе должна состояться еще одна встреча.

Как отмечает политолог Фархад Мамедов в беседе с Minval.az, главное, что поменялось за период дипломатической паузы – это то, что Азербайджан установил ППП.

«На Западе поняли, что отсутствие переговорного процесса приводит к односторонним действиям Азербайджана. Тоже самое поняли и в Москве. Это главные причины такой активизации. Вдобавок нужно сказать, что у США свои интересы по достижению мира и стабильности в регионе Южного Кавказа. И подписание того или иного мирного договора им на руку», – считает эксперт.

Мамедов также ожидает, что данная дипломатическая активность «может быть завершена подписанием мирного договора».

Однако политолог не считает, что азербайджанская сторона удовлетворится рамочным договором.

«Нам нужна детализация отдельных тем. Я не думаю, что это будет в одном документе. Я думаю, что после этого соглашения будет подписан отдельный документ по разблокировке и делимитации границ. Возможно, к середине или концу лета мы поймем, движется процесс к подписанию мирного договора или нет», – подчеркнул эксперт.

Однако видение подписания мирного соглашения у США и ЕС одно, а у России – другое. Вашингтон и Брюссель видят в подписании мирного соглашения между Баку и Ереваном шанс ослабить позиции Москвы в регионе, при этом усилив свое присутствие. Со своей стороны, Москве мирное соглашение между Баку и Ереваном нужно, чтобы обеспечить постоянное нахождение России в регионе Южного Кавказа.

Тезис лидера России на встрече с Пашиняном в Сочи о том, что «статус Карабаха должен решаться следующими поколениями» — это главная концепция мирного соглашения, которую продвигает Россия, которая заключается в том, что конфликт не решен, а статус Карабаха еще должен обсуждаться. Таким образом, Россия пытается заморозить вопрос на неопределенный срок, при котором она зафиксирует сегодняшнюю реальность навсегда, сказал эксперт.

Такое положение дел, по его словам, не может устраивать ни Баку, ни Запад. Отвечая на вопрос о видении мирного соглашения Запада и России, Мамедов сказал, что Запад может видеть регион без России, но сам регион не видит свое будущее без России.

«Я не говорю, что во всех делах решающую роль будет играть Россия, но участие ее в процессах региона будет. Ее отменять никто не собирается, ни в Азербайджане, ни в Армении. Как мы видим, и сама Грузия учитывает фактор России и ее присутствие в регионе. Да, и самому Азербайджану это неинтересно, чтобы Россия полностью уходила из региона. Она может уйти в военно-политическом смысле из Азербайджана, и она уйдет в 2025 году. Но гуманитарные связи, экономические связи, человеческие связи – они важны для Азербайджана», – считает эксперт.

Поэтому говорить о том, что Россия полностью уйдет из региона, не приходится, добавил он. Аналитик также сказал, что присутствие России больше всего в нашем регионе наблюдается в Армении.

«Вот там, да, может быть, будет ее меньше. Поэтому она стремится обеспечить там свое присутствие на том уровне, на котором она имеет, а при возможности еще и увеличить на территории Армении. Это контроль над Зангезурским коридором, и вдобавок разместить миссию ОДКБ наряду с военной базой, которую она уже имеет», – резюмировал он.

Ниджат Гаджиев