Азербайджан представил ЕБРР свои инвествозможности (фото)

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На презентации инвестиционных возможностей Азербайджана, состоявшейся в рамках 32-го ежегодного собрания Совета управляющих Европейского банка реконструкции и развития, была предоставлена информация о деловой и инвестиционной среде, созданных для акционеров возможностях, потенциале в сферах возобновляемой и зеленой энергии, транспорта и транзита. В рамках мероприятия состоялось подписание протокола о намерениях по сотрудничеству в сфере грузоперевозок между банком и Азербайджанским инвестиционным холдингом.

Делегация, возглавляемая первым заместителем министра экономики Азербайджана Эльнуром Алиевым, представляет нашу страну на проходящем в городе Самарканд, Узбекистан, 32-м ежегодном собрании Совета управляющих Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР).

В рамках мероприятия состоялась сессия, посвященная презентации инвестиционных возможностей Азербайджана.

Эльнур Алиев проинформировал участников сессии о принятых в нашей стране Национальных приоритетах и реализуемых экономических проектах. Было отмечено, что после возвращения освобожденных от оккупации территорий, в рамках Национальных приоритетов, на основе «умных» концепций восстанавливаются города и села, в том числе вкладываются инвестиции в инфраструктуру. На освобожденных территориях, объявленных зоной зеленой энергии, применяются налоговые и таможенные льготы.

Говоря о благоприятных возможностях, созданных для зарубежных инвесторов, первый заместитель министра экономики отметил, что для расширения охвата сотрудничества Азербайджан, будучи основным участником Среднего коридора, вложил большие средства в инфраструктуру. В настоящее время Азербайджан обладает большим флотом в Каспийском море. Алятская свободная экономическая зона, имеющая непосредственный доступ к современным портам и крупным транспортным коридорам, открыта для зарубежных инвестиций. Наша страна может сыграть значимую роль в укреплении связей между Востоком и Западом в транспортно-транзитной, энергетической и гуманитарной сферах.

В Азербайджане действует 7 промышленных парков, два из которых — на освобожденных от оккупации территориях. В них для инвесторов создана вся необходимая инфраструктура, применяются таможенные стимулы.

Было отмечено, что Азербайджан и Узбекистан создали совместный инвестиционный фонд, который создает новые возможности для финансирования совместных проектов.

Главный исполнительный директор Азербайджанского инвестиционного холдинга Руслан Алиханов, генеральный директор ЗАО «Южный газовый коридор» Афган Исаев и исполнительный директор ОАО «Азербайджанская инвестиционная компания» Ульви Мансуров проинформировали участников сессии о созданной в стране благоприятной деловой и инвестиционной среде, управлении государственными предприятиями, возможностях Азербайджана в сферах возобновляемой и зеленой энергии, реализуемых в этом направлении проектах, совершенствовании законодательной базы и по другим вопросам.

В рамках сессии были обсуждены инвестиционные возможности Азербайджана, участники сессии получили ответы на интересующие их вопросы.

В ходе мероприятия состоялось подписание Протокола о намерениях по сотрудничеству в сфере грузоперевозок между ЕБРР и Азербайджанским инвестиционным холдингом.