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Глава ЧВК «Вагнер» раскритиковал власти РФ за трансляцию парада Победы по телевизору.

prigojin2

«День Победы — это победа наших дедов, мы на миллиметр не заслужили этой победы. У нас все по телевизору, а украинское наступление будет на земле. Всех с праздником победы наших дедов, а что мы её празднуем, большой вопрос. Надо просто про них помнить всегда и не выё***ся на Красной площади», — заявил Пригожин.

По его словам, если ЧВК не получит боеприпасов, наемники покинут позиции. «Вместо того, чтобы отдавать их [боеприпасы] в войска, их накапливают на неких складах. Для чего, никто не знает. И вместо того, чтобы потратить снаряд, убить противника, сохранить жизнь нашего солдата, убивают наших солдат, а счастливый дедушка думает, что ему хорошо. И что делать дальше стране? Если он окажется прав, дай бог всем здоровья. А вот что делать стране, что делать нашим детям, внукам, будущему России и как выиграть войну, если вдруг случайно, я просто предполагаю, окажется, что этот дедушка — законченный м…?»

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