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Украинские СМИ о хваленной армянской «демократии»

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Англоязычные версии популярных армянских СМИ пестрят заголовками о том, что именно Армения является единственным на весь Кавказ центром народовластия — «демократии». Нарратив рассчитан в основном на читателя, не знакомого с реальным положением дел в республике. На самом деле пропутинская Армения принципиально иная.

Об этом пишет политический и экономический обозреватель Светлана Кушнир на Цензоре, сообщают украинские СМИ.

«Пока армянский премьер Никол Пашинян  заявляет везде про то, что «демократия является главным международным брендом Армении и ключевым фактором сохранения суверенитета страны», западные медиа уже опубликовали ряд материалов о том, как Армения помогает России обходить санкции и вообще является для нее транспортным и военным хабом. О том, что Армения остается классической восточной автократией, свидетельствуют и заявления отдельных армянских политиков и многочисленные факты.

Так сразу 18 неправительственных организаций Армении в совместном заявлении обвиняют власть в том, что она сводит на нет положительные тенденции в укреплении вновь зарождающихся демократических устоев и становлении избирательных институтов. Сопредседатель Координационного совета армянских организаций Франции Мурад Папазян заявляет, что правительство Армении нарушает основополагающие принципы правового государства, презумпцию невиновности и свободу слова. О политических преследованиях говорит заместитель председателя Республиканской партии Армении Рубен Меликян, а Председатель Постоянной комиссии парламента Армении по защите прав человека и общественных вопросов Тагуи Товмасян отмечает: «Каждый день правительство обманывает международное сообщество, что Армения является демократической страной», — пишут СМИ.

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