Руководитель пресс-службы министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде высказался о необходимости заключения мира между Азербайджаном и Арменией.

«Настало время мира между Азербайджаном и Арменией, основанного на территориальной целостности и суверенитете», — написал он в соцсети «Твиттер».

Peace between #Azerbaijan and #Armenia based on territorial integrity and sovereignty is long overdue! https://t.co/8qBi4fDTL0

