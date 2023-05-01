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Время — это слишком дорогой для Армении подарок

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Сегодня в США пройдет встреча глав МИД Азербайджана и Армении при посредничестве госсекретаря США Энтони Блинкена. Сразу скажем, что подготовка к этой встрече и ее  обсуждение идет достаточно долгое время. На это есть как объективные причины, так и субъективные. Предполагалось, что Джейхун Байрамов и Арарат Мирзоян встретятся в Москве, но планы изменились, был также сорван брюссельский формат встречи министров.

Сейчас, после установки Азербайджаном ППП на въезде в лачинский «коридор» (взято в кавычки, потому что с началом работы ППП никакого коридора не осталось, а есть дорога, которую Азербайджан, исходя из гуманизма, не закрывает для) Ереван критикует Москву, и поэтому вашингтонский формат остается единственной площадкой, где еще могут встречаться и министры двух стран, и в перспективе лидеры.

Кстати, немало разговоров в публичном пространстве о том, что у Вашингтона есть повестка для подписания рамочного мирного соглашения. Если это так и сегодняшняя встреча пройдет без эксцессов, то, возможно, министры обсудят также и встречу Ильхама Алиева и Никола Пашиняна в Вашингтоне с ожидаемым подписанием рамочного соглашения —  мирного договора. Словом, до сегодняшнего дня регламентирующие соглашения между Баку и Ереваном подписаны при посредничестве Москвы, Брюсселя (пражское соглашение), теперь очередь американской стороны, которая нацелена на определенные результаты, потому как 26 лет председательствовала в МГ ОБСЕ.

Как известно, все эти годы МГ ОБСЕ всячески тормозила процесс урегулирования армяно-азербайджанского конфликта и делала все для сохранения статуса-кво, выгодного Армении. И если бы после 44-дневной войны теперь уже бывшие сопредседатели МГ продемонстрировали бездействие, то это, на их взгляд, выглядело бы не просто дипломатическим провалом, а дипломатическим жульничеством в отношении международного права. И поэтому Вашингтону позарез нужен какой-то документ, который зафиксирует их в качестве посредника, чтобы потом отчитаться о результатах участия в переговорах.

Однако с момента начала обсуждений встречи в Вашингтоне многое изменилось. Азербайджан установил ППП, возникли новые реалии. Следует отметить, что в регионе Южного Кавказа  Азербайджан, начиная с 2020 года, ежегодно создает новые реалии и диктует свои правила игры. Деталей, причин, нюансов, приведших к этому, много.

Сначала победоносная война, затем взятие всех доминирующих высот на условной границе, далее экоакция и взятие всех дорог в Карабахе под контроль, а теперь ППП на Лачинской дороге. Ильхам Алиев планомерно, шаг за шагом, не спеша добивается поставленной перед собой цели. Ну а цель ясна – все пути ведут в Карабах, а там армянам уже самим решать, либо «чемодан-вокзал-Ереван», либо зеленый паспорт и изучение азербайджанского языка и законов. Есть еще один вариант для армян, в случае если они они откажутся от первых двух – в Ераблур.

Что касается внутриполитической жизни Армении, то тут на самом деле все сложнее, чем на первый взгляд может показаться. Да, Кочарян, Саргсян и карабахский клан в целом  критикуют Пашиняна и желают свергнуть его, но все это игра для публики. В реальности им сейчас это не нужно, дабы бремя подписи, которое потом долгое время в Армении будет считаться предательским, не каснулось их. То, что они своей политикой привели Армению к пропасти, не страшнее, чем подпись предателя. Козлом отпущения должен стать Пашинян.

Никол Пашинян прекрасно понимает, что, подписав мирное соглашение с Азербайджаном, он станет никому не нужным. Его быстро свергнут: ни на Западе, среди диаспоры, ни в России ему места не найти. Более того, теперь он не нужен будет и другим политическим силам. Он понимает, что его бесславный конец близок. Поэтому он тянет столько, сколько  может и как утопающий хватается за все. Как говорят: «Кто тонет, — нож подай, и за нож ухватится». Никол Пашинян, будучи премьером страны-члена ОДКБ, отдал приграничный мониторинг с Азербайджаном европейской миссии, втянув европейцев в свои грязные игры. Последние, поняв, что угодили в ловушку, теперь координируют свои действия с Азербайджаном. Пашинян впустил в свою страну иранских военных, которые теперь в Зангезуре и требуют от Армении подписания какого-то документа, юридически закрепляющее  право находиться там, а теперь он зовет туда еще и ОДКБ. И все это, помимо российской базы в Гюмри и военно-политических соглашений. В одной крохотной Армении собрались все геополитические акторы. Собрались, чтобы сохранить то ли ее существование, то ли ее территориальную целостность, то ли власть Пашиняна.

Многим заявления отдельных политических сил Армении о том, что существование этой страны стоит под вопросом, и что они борются за нее, могут показаться популистскими, для простого плебса. Но они не врут – они прекрасно отдают себе отчет в том, что Армения – это Failed state, которое экономически живет за счет кредитов и финансовых вливаний «серых схем», а в военно-политическом плане она не способна бороться за свое существование.

В условиях геополитических изменений в мире, перекраивания географических карт, трансформации международных отношений, ухода старого миропорядка, иметь дело с  неадекватным армянским обществом, лидер которого уклоняется от обязательств и финтит, очень опасно. Ну, а с другой стороны, поменять устойчивую парадигму, сложившуюся в Армении на протяжении последнего века, дело невыполнимое. Поэтому Никол Пашинян тянет время, чтобы спасти собственную шкуру, а не свою страну. Но он не учел одного – время — слишком дорогой подарок для Армении, который Ильхам Алиев не собирается делать.

Ниджат Гаджиев

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