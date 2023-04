Баку осудил сожжение азербайджанского флага в Ереване

Министерство иностранных дел Азербайджана осудило поджог азербайджанского флага на открытии Чемпионата Европы по тяжёлой атлетике в Ереване. Об этом заявил пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде в соцсети «Твиттер».

«Осуждаем сожжение национального флага Азербайджана на церемонии открытия Чемпионата Европы по тяжёлой атлетике в Армении. Вызывает беспокойство тот факт, что организаторы не предприняли никаких мер безопасности против подобных акций ненависти. Виновные должны быть соответственно наказаны!», — отметил Гаджизаде.

We condemn burning of national flag of #Azerbaijan at the opening ceremony of the European #Weightlifting Championship in #Armenia. It is worrying that no security measures were taken by organisers against such hate action. Perpetrators should be accordingly punished! #EWC2023 pic.twitter.com/KTfZoM7A6e

