США обеспокоены пытками азербайджанского военнослужащего в Армении

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США обеспокоены появлением видеозаписи, свидетельствующей о жестоком обращении в отношении азербайджанского военнослужащего в Армении.

Об этом говорится на странице посольства США в Азербайджане в Twitter.

«Соединенные Штаты обеспокоены появлением видеозаписи, на которой запечатлено насилие в отношении азербайджанского солдата в Армении. Мы настоятельно призываем Азербайджан и Армению решить все нерешенные вопросы путем мирных переговоров», — говорится в публикации.