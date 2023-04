США обеспокоены пытками азербайджанского военнослужащего в Армении

США обеспокоены появлением видеозаписи, свидетельствующей о жестоком обращении в отношении азербайджанского военнослужащего в Армении.

Об этом говорится на странице посольства США в Азербайджане в Twitter.

«Соединенные Штаты обеспокоены появлением видеозаписи, на которой запечатлено насилие в отношении азербайджанского солдата в Армении. Мы настоятельно призываем Азербайджан и Армению решить все нерешенные вопросы путем мирных переговоров», — говорится в публикации.

The United States is disturbed by a video appearing to depict violence against an Azerbaijani soldier in Armenia. We urge Azerbaijan and Armenia to resolve all outstanding issues through peaceful negotiations.

