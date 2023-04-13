Осужденные на пожизненный срок ветераны Карабахской войны в ожидании большого помилования

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В настоящее время идет работа над составлением большого списка кандидатов на помилование. Ожидали, что будет традиционно мартовское помилование, перед праздником Новруз Байрамы, но этого не произошло. Ближайший повод для помилования – Cтолетие Гейдара Алиева. И соответственно, это должно быть крупным помилованием. Уже известно, что комиссия по помилованию обработала более одной тысячи заявлений. Ожидается, что в списке будут имена тех осужденных, которые отсидели свыше 20 лет. Об этом Minval.az заявил правозащитник Эльдар Зейналов.

В свою очередь, как сообщил «Минвалу» информированный источник, в список на помилование внесены имена нескольких ветеранов Первой Карабахской войны, что не может не радовать. С этой целью на днях в Гобустанской крытой тюрьме побывал Алимамед Нуриев, член Комиссии по вопросам помилования при президенте Азербайджана.

По словам одного из заключенных Гобустанской крытой тюрьмы, в настоящее время пожизненный срок в этом пенитенциарном учреждении отбывают около 20 ветеранов Первой Карабахской войны, у 15 из них первая судимость.

Среди них бывшие опоновцы: Яшар Шахмурадов (в заключении с 1993 года), Сахиб Мамедалиев (в заключении с 1993 г.), Интигам Гаибов (с 1993 г., дважды представлялся к званию «Национальный герой», но так и получил), Надир Магеррамов, Эльчин Амирасланов ( с 1996 г.), Сафа Поладов (с 1996 г.), Мехман Мурадов (16 октября 2007 года объявил голодовку и зашил себе рот), Ариф Кязимов.

Другие ветераны Карабахской войны, отбывающие пожизненный срок в этой тюрьме: Натиг Мирзоев, Заур Хазиев, Вагиф Гусейнов, Аслан Алиев, Хафиз Гаджиев, Черкез Гулиев, Кямран Муслимов, Ильяс Гурбанов. Все эти лица отсидели в тюрьме более 25 лет. Все они с нетерпением верят и ждут того дня, когда выйдут на свободу, и, упав на колени, поцелуют родную землю, за которую сражались в начале 90-х, поскольку убеждены, что отбыли свое наказание сполна.

Конечно, отношение общества к этим осужденным может быть неоднозначным: среди них есть совершившие ряд тяжких преступлений. Но нельзя забывать, что эти люди стали жертвами радикальных перемен: развалился Советский Союз, началась армяно-азербайджанская война, политическая обстановка в республике была сложной. Враг оккупировал наши земли и убивал мирных жителей: женщин, детей, стариков. И во всем этом ужасе трудно было оставаться Человеком. Когда началась война, азербайджанская молодежь не ждала приглашений.

И если в ходе 44-дневной войны все действия азербайджанской армии были тщательно продуманы и отлажены, а бойцы — полностью укомплектованы, и даже не было необходимости в полной мобилизации, то в 1990 году отважные мужчины Азербайджана самостоятельно создавали батальоны для участия в боях против армянских агрессоров. А чтобы добыть оружие бойцы нападали на советские воинские части на территории Баку и других городов, вывозили оттуда оружие, технику, автомобили. Не ошибиться и не натворить делов здесь было крайне сложно…

К примеру, Натиг Мирзоев, пробывший за решеткой 25 лет, приехал из России и добровольцем пошел защищать Родину, поскольку не мог стоять в стороне и наблюдать за тем, как враг топчет родную землю. Воевал за Карабах и получил тяжелое ранение. Останься он в России, сегодня был бы на свободе. Но судьба распорядилась иначе… Его гражданина России обвинили в дезертирстве (!) и в убийстве Н.Мурадова, которого он не совершал, по крайней мере этот факт не доказан. Обвинение, не имея тела убитого, утверждало, что Мирзоев убил его выстрелом в голову. В уголовном деле Мирзоева, где фигурировали имена экс-прокурора, офицеров полиции и близкого родственника экс-министра Зии Мамедова, очень много противоречий и нестыковок. Дело шито белыми нитками. 24 января 2000 года Военная коллегия Верховного суда вынесла в отношении него приговор с пометкой «без права обжалования». За прошедший период законодательство Азербайджана несколько раз было изменено в пользу осужденных, были сняты запреты на пересмотр дела, но несмотря на это, Мирзоев не смог добиться пересмотра. Возможно, фигурировавшие в деле имена послужили реальной препоной для судей…

Между тем, по словам Эльдара Зейналова, когда начался развал Союза, у нас еще не было своей армии, а в Карабахе уже шли бои, опоновцы были единственной боеспособной частью, которая пыталась противодействовать армянской агрессии.

«Сегодня эти участники Карабахской войны постарели и страдают различными заболеваниями. Эти люди участвовали в самых первых боях и попали в историю с попыткой государственного переворота в 1995 году. Несколько осужденных известны как сторонники бывшего премьер-министра Сурета Гусейнова, которые тоже участвовали в боях, но были арестованы в 1994 году. Есть небольшая группа добровольцев и сотрудников МВД, которые известны как члены разведывательно-диверсионной группы «Гарангуш», созданной при отделе милиции Губадлы. Во время боев за Губадлы они расправились с членами местного штаба обороны, которые пытались убежать из района, оставив население без помощи», — отметил Зейналов.

По его словам, как правило после отбытия 10 лет уже можно пересматривать дела осужденных, то есть в список кандидатов на помилование могут попасть и лица, относительно недавно осужденные. Но обычно на тех пожизненников, кто пробыл в тюрьме меньше 20 лет, внимания не обращают.

«Натиг Мирзоев, о котором вы говорите, воевал в Карабахе. Потом, когда было заключено перемирие, он уехал в Нижнекамск, где его арестовали и предъявили обвинение в убийстве. Его экстрадировали в Азербайджан, хотя они не имели права, он был гражданином России. Но потом нашли какие-то зацепки, якобы в паспорт неправильно вписали что-то, и выдали сюда. Он попал в непонятную, запутанную ситуацию. Я считаю, что участие в боевых действиях должно приниматься во внимание. В событиях, связанных с госпереворотами, участвовало много военнослужащих — это было естественно, потому что госпереворот делается руками вооруженных людей. Другое дело, что были люди, которые подчинялись приказу, а были те, что действовали по политическим убеждениям», — сказал правозащитник.

Он отметил, что нельзя лишать этих осужденных звания «Ветеран войны».

«Боевые действия Первой Карабахской войны закончились в мае 1994 года, а суретовский переворот был в октябре 1994 года, опоновский — в марте 1995 года. Эти события произошли много позже. То есть как участие в этих авантюрах может отменить факт участия в Карабахской войне? Это же не награда, это свершившийся факт. Странным было и то, как сотрудников МВД, командированных на несколько дней в Карабах, признали ветеранами войны, а тех, кто воевал на фронте с первого дня, не желают признавать таковыми. Аргументируют это тем, что они участвовали в действиях против государственности и поэтому недостойны называться ветеранами», — сказал Эльдар Зейналов.

Говоря об Эльчине Амирасланове, правозащитник напомнил, что он и двое его подчиненных осуждены за убийство двух человек.

«Во время мартовских событий Амирасланов узнает, что его родную сестру тяжело избил начальник полиции, она потом очень долго лечилась, ее даже в незалеченном состоянии выгнали из госпиталя. Полицейский таким образом старался, чтобы она выдала брата. Он приходил к ним в дом, мучал ее, бил ее рукояткой пистолета по голове на глазах у маленького ребенка. Эльчин, когда узнал об этом, решил мстить, подключил двоих подчиненных, Сафу Поладова и Арифа Кязимова. Так, они устроили покушение на этого начальника полиции. В вокзальном ресторанчике подстерегли полицейского и через окно открыли стрельбу, убили двух человек, сидевших рядом, а сам начальник полиции получил легкое ранение, сел в машину и убежал. Но появилось дело, а в нем — два трупа. С точки зрения закона есть состав преступления», — рассказал Зейналов.

В завершении отметим, что есть среди пожизненников и такие ветераны войны, что совершили более тяжкие преступления. К примеру, Имран Мирзоев сидит за убийство двух человек, Рауф и Ильхам (фамилии не уточнены) находились в плену, издевались над нашими же солдатами, Мухаммед Мирзоев осужден за изнасилование и убийство ребенка. В отношении этих лиц сложно проявить гуманизм, потому что ничем нельзя оправдать действия насильника и убийцы ребенка, изверга, проявившего жестокость по отношению к собрату.

Устойчивость объективности зависит от количества и точности понимания различных параметров объекта или процессов явления. Простыми словами, если быть объективным, то указанные в начале статьи лица вполне могут рассчитывать на снисхождение руководства страны, поскольку главные фигуранты дел, такие, как Сурет Гусейнов и бывший министр обороны Рагим Газиев (осужден по обвинению в госизмене и сдаче города Шуша) сегодня находятся на свободе и спокойно доживают свою старость.

Получается, что генералы на свободе, а рядовые, выполнявшие их приказы, сидят.

Рамелла Ибрагимхалилова