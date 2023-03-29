Очередная попытка диалога с армянской общиной Карабаха сорвана. И вновь — по вине сепаратистов. Напомним: как уже рассказывал Minval, Азербайджан во второй раз пригласил представителей армянской общины Карабаха в Баку — обсудить вопросы реинтеграции и инфраструктурные проекты в этом регионе Азербайджана.

Излишне напоминать, что со стороны Баку это был конструктивный шаг, направленный на достижение в регионе прочного мира. В Азербайджане не раз говорили, что настало время перевернуть страницу конфликта из-за Карабаха и строить мирное будущее. Президент Ильхам Алиев в своём выступлении на Мюнхенской конференции по безопасности очертил два переговорных трека: нормализация отношений Азербайджана и Армении и прямые контакты с армянской общиной Карабаха. Добавим от себя: Азербайджан на обоих треках выполняет взятые на себя обязательства и занимает конструктивную позицию — чего не сказать об армянской стороне. Что и показали последние события: предложение Азербайджана о встрече в Баку было отвергнуто армянской стороной. Видите ли, сепаратистов не устраивает ни повестка дня (им не хочется обсуждать реинтеграцию), ни место проведения, ни то, что переговоры будут проходить без посредников. Озвучен отказ как бы от имени самих сепаратистов. Но он четко укладывается в ту демагогию, которую озвучивали в последнее время в Ереване: с капризными требованиями создать «международный механизм» обеспечения прав и безопасности армян Карабаха и обязательным включением этого механизма в будущий мирный договор.

И что же — ни в Ереване, ни в Ханкенди не понимают, что для Азербайджана эти требования априори неприемлемы? Там настолько оторвались от реальности, что рассчитывают «продавить» свои капризы?

Впрочем, если начистоту, то в ходе переговоров под эгидой Минской группы уже предлагали и широкую автономию, и «промежуточный статус», и международные гарантии, и многое другое. Но тогда в Ереване не были согласны на меньшее, чем независимость. А посредники в лице Франции не особо беспокоились по поводу того, что маховик переговоров прокручивается впустую, азербайджанские земли остаются под оккупацией, а резолюции СБ ООН — на бумаге, и вообще были не прочь оставить азербайджанские земли под армянской оккупацией. И не представляли себе, что этой оккупации будет положен конец военным путём.

Теперь на Южном Кавказе центр тяжести вновь переместился с поля боя за стол переговоров. Но уже с учётом нового расклада. Армянская сторона, причем и сепаратисты, и команда Пашиняна, после военного разгрома явно не прочь вернуться к тому, от чего еще вчера высокомерно отказывались. Но…

Возможно, армянская верхушка не желает признаваться в этом даже самой себе. Но факт остаётся фактом: армянские лоббисты могли трещать о «самоопределении», «многострадальной христианской Армении» или еще о чем-нибудь, но единственным «политическим активом» и «аргументом» армянской стороны в пользу «миацума» была лишь грубая сила, то есть агрессия и оккупация азербайджанских земель, которую посредники цинично именовали «голосованием пулями». А теперь, когда оккупантов из Карабаха выбили «Железным кулаком», уже никто не будет предлагать сепаратистам максимально приятные их ушам условия. Азербайджан уважает и соблюдает международное право, в том числе права меньшинств, но никаких «подарков» сепаратистам уже не будет. А значит, как это неоднократно подчёркивал президент Азербайджана, вариантов уже не так уж много. И за время, оставшееся до вывода миротворческих сил, нужно определиться со своим будущим, исходя из сложившихся реалий.

Азербайджан считает армян Карабаха своими гражданами, предлагает им и правовые гарантии, и безопасность, и проекты по социально-экономическому развитию. Что уже представляет собой беспрецедентный шаг доброй воли — достаточно вспомнить, как покидали Чехословакию судетские немцы, чтобы, как говорится, почувствовать разницу. А для этого нужны прямые контакты и переговоры на основе реалий, а не мечтаний о чужих землях. Но если кого-то перекореживает от одной мысли о восстановлении суверенитета Азербайджана над Карабахом и уважения международного права, то остаётся только реализовать «миацум явочным порядком» без азербайджанских земель. То есть собрать чемоданы, открутить сантехнику и отправиться в Армению. Причем сделать это по возможности вовремя. Третьего варианта уже нет. И от желаний сепаратистов здесь уже мало что зависит.

А.Шакур