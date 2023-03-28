29 марта ожидается открытие посольства Азербайджана в Израиле, но в стране неспокойно, Израиль охвачен акциями протеста против судебной реформы правительства Биньямина Нетаньяху, в связи с чем приостановлены все рейсы из главного международного аэропорта страны «Бен-Гурион».

К проведению забастовки призвал глава профсоюзного объединения «Гистадрут» Арнон Бар-Давид и работники аэропорта первыми откликнулись на его призыв. А вчера к протестующим присоединился и президент Израиля Исаак Герцог, выступив в Twitter с обращением к правительству, чтобы последнее отозвало расколовшую общество реформу. Масштабное народное волнение заставило Нетаньяху задуматься и приостановить дебаты по судебным реформам, только после этого народ немого успокоился и жизнь в стране постепенно стала возвращаться в привычное русло. Но надолго ли?

Сотрудник Minval.az обратился за комментарием к политологу, президенту международной ассоциации Израиль-Азербайджан «АзИз» Льву Спиваку, подтвердившему, что ситуация в стране немного стабилизировалась и он уже в аэропорту встречает гостей, прибывших на открытие посольства Азербайджана в Израиле, которое состоится завтра.

В ходе беседы политолог отметил, что причину протестов нужно искать глубже, нежели в вопросе судебных реформ. По его словам, противостояния в Израиле длятся уже несколько лет, общество расколото на две части, практически равные – за премьер-министра Нетаьяху и против него, соответственно. В итоге сформировалось два лагеря, и в лагере, поддерживающем политику Нетаньяху – абсолютное большинство религиозных и ультрарелигиозных граждан. В противоположном лагере – граждане светские. И потому причиной беспорядков не является именно вопрос реформации судебной системы, просто этот вопрос стал последней каплей, и данная реформа послужила триггером для бурных демонстраций.

«Опять же, повторюсь, на самом деле демонстрации уже были, просто не столь масштабные как эти, переросшие во всеобщую стачку, объявленную профсоюзами страны. Судебные реформы — это одна маленькая часть проблемы, которая сегодня поднята как флаг общего противостояния. Я уверен, что даже временная приостановка обсуждения реформы не послужит поводом для прекращения всеобщего недовольства. Да, это, конечно же, снимет накал, но противостояния двух сторон не остановит. Фактически эти две стороны на сегодня очень сложно примирить, потому что те, кто против Нетаньяху – люди, на которых стоит страна: это налогоплательщики, служащие в армии, и считающие представителей противоборствующего лагеря трутнями. С другой стороны, те, кто стоит за Нетаньяху, считают, что именно они – настоящие евреи, а представители противоборствующего лагеря таковыми вообще не являются, и потому их мнение вообще не должно приниматься в расчет. Почему? А потому что среди светских людей много атеистов, что даже рядом не стоит с восприятием мира у религиозников», — сказал Спивак.

По его словам, это глубочайший раскол, и, к сожалению, политики обоих лагерей используют его, чтобы подливать постоянно масло в огонь противостояния.

А теперь о самой реформе. Дело в том, что в Израиле устои общества исторически зиждутся на судебной власти: евреи, когда-то убежав от фараонов и рабства, и придя в свободную землю Израиля, 500 лет жили под правлением судей – без царей, политиков и правителей. Правила только судебная система. Да, конечно же, были еще и некие военачальники, которым передавалась власть во время конфликтов с соседями. То есть, это все глубоко в корнях еврейского мировоззрения, образа жизни и политического устройства страны. И поэтому судьи в Израиле – самостоятельная и независящая ни от кого система власти, в конечном итоге имеющая право отменять решения любого уровня, даже законы, принятые Кнессетом, отметил политолог.

«Если когда-то исторически эти судьи избирались уважаемыми людьми, то сегодня этот процесс происходит внутри судебной системы, что в общем-то тоже неправильно, так как система эта закрывается внутри себя и правит страной, не завися от нее. То есть власть внутри власти. И это тоже неправильно. Граждане страны понимали, что должна быть судебная реформа, должен быть серьезный контроль за избранием судей. Отмечу, что в Израиле все еще нет Конституции, это обусловлено многими причинами, которые не раскроешь в рамках одного небольшого интервью. Но как факт – конституции по сей день нет, и, соответственно, в стране нет Конституционного суда. Его заменяет Верховный суд, взявший на себя полномочия утверждать или отменять законы, принимаемые Кнессетом», — сказал он.

С другой стороны, есть комиссия, избирающая судей. В состав этой комиссии входят представители общественности, судебной системы, оппозиции, коалиции. Вроде бы все хорошо. Но, есть одно «НО». Весь шум вокруг этой судебной реформы заключается только в одном маленьком пунктике: состав данной комиссии изменен так, что фактически только премьер-министр будет иметь возможность назначать судей.

«И хоть мы с вами знаем множество стран, где судьи просто назначаются президентом, как, к примеру, в США (в Англии – королевой), тем не менее народом Израиля эти реформы воспринимаются не как крушение демократии, хотя политики так и кричат, а как покушение на исторически сложившиеся устои, принятые как статус-кво. Параллельно принимаются другие законы, против которых выступает основная часть населения страны, и о которых из-за последних событий пока молчат в правительстве. Тяжелая битва еще предстоит, как я и отмечал выше. Что это за законы такие? Например, закон, освобождающий религиозных служащих от службы в армии, тогда как служба в армии Израиля — основополагающая обязанность для граждан страны. Продвигается закон о субсидированном обучении в религиозных учебных заведениях, то есть речь идет о людях, которые в будущем не будут приносить стране никакой пользы, никакого материального дохода. В то же время люди, обучающиеся в университетах и колледжах, должны платить за свое обучение огромные деньги. То есть люди должны платить за право работать в будущем, платить налоги, а другие будут бесплатно учиться, а потом всю жизнь не работать и налоги не платить налоги. А потому масштабные протесты будут продолжаться», — заключил он.

Яна Мадатова