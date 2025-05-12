12 мая признанная в Турции, а также в целом ряде других стран террористической «Рабочая партия Курдистана» (PПK) объявила о самороспуске. Сообщается, что решение об этом принято на 12-ом партийном съезде, состоявшемся 5-7 мая.

PПK также заявила о решении прекратить вооруженный конфликт с Турцией, который длился более 40 лет. Хотя в феврале текущего года группировку к роспуску призвал ее лидер Абдулла Оджалан, командиры военизированных группировок организации не торопились следовать призыву их лидера. Более того, появились сведения, что решению Оджалана противились некоторые его влиятельные соратники.

Однако последующие события, ход политических процессов в регионе не оставляли шансов для лидеров РПК продолжить свою деятельность. Так, известно, что в ходе совместной воздушной операции, проведенной MIT и ВС Турции 21 марта этого года в районе Кандиля были нейтрализованы Риза Алтун и Али Хайдар Кайтан, являвшиеся одними из основателей организации и приближенными к действующему лидеру РПК Джемилю Байыку.

Это в значительной степени ослабило организационные возможности террористов, серьезно нарушило координацию в их рядах. Ранее в декабре-марте, в результате падения режима Асада в Сирии и тесной связи между новыми сирийскими властями с Турцией, в частности в вопросах безопасности, была серьезно подорвана база террористов в Сирии. Их основной союзник – сирийская курдская организация PYD отказалась от вооруженной борьбы против властей и согласилась сложить оружие до конца года. Понятно, что террористическая активность РПК не укладывалась в планы сирийских курдов. К тому же между сирийскими властями и Турцией были заключены соглашения, предусматривающие создание турецких военных баз на территории Сирии, в частности в районах активности РПК, что лишало возможности террористов рассматривать сирийскую территорию в качестве надежного плацдарма для действий против Турции.

Оставался Ирак, где у боевых отрядов курдской рабочей партии существовала и по сей день существует разветвленная система баз, тренировочных лагерей и складов с оружием. Однако проведенная операция показала, что и здесь террористы отныне не могут чувствовать себя в полной безопасности. Весьма интересно, что съезд и решение о самороспуске предшествовали официальному визиту в Турцию премьер-министра Ирака Мухаммеда Шиа аль-Судани 8 мая.

Этот визит стал продолжением активизации двусторонних отношений, начатой после визита президента Эрдогана в Багдад в апреле 2024 года. Одной из основных тем переговоров стала тема безопасности и борьбы с терроризмом. Лидеры открыто подтвердили решимость совместно бороться с угрозами, включая Рабочую партию Курдистана, действующую на севере Ирака, а также с остатками ИГ и другими экстремистскими группировками. Аль-Судани подчеркнул, что иракская территория не должна использоваться для атак на соседние страны, и поддержал процесс разоружения РПК, включая недавний призыв её лидера к самороспуску.

Среди других тем визита следует отметить сотрудничество в сфере энергетики, транспорта и торговли. Стороны подписали 11 соглашений, охватывающих актуальную повестку двусторонних отношений. Особое внимание уделили возобновлению работы нефтепровода из Курдского региона Ирака в Турцию, приостановленного в марте 2023 года из-за юридических споров.

Лидеры также обсудили ускорение реализации инфраструктурного проекта, соединяющего Персидский залив с Турцией через Ирак. Этот проект включает строительство автомагистралей и железных дорог, способствующих экономической интеграции региона.

Очевидно, что для реализации таких масштабных проектов необходима безопасность и предсказуемость, то есть стабильность. Кстати, для властей курдской автономии на севере Ирака также деятельность РПК стала слишком токсичной. Так что сами курды все более активно стали включаться в борьбу с РПК. С 1984 года, когда РПК начала вооружённую борьбу против турецкого государства, конфликт унёс жизни более 40 тысяч человек. Большинство погибших — курдские мирные жители, оказавшиеся в эпицентре насилия с обеих сторон.

Так что, хотя РПК и позиционирует себя как защитник прав курдов, её действия часто приводили к страданиям и потерям среди самого курдского населения. Недавнее объявление о роспуске РПК и прекращении вооружённой борьбы даёт надежду на снижение насилия и возможность мирного разрешения застарелого конфликта.