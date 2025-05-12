Руководитель МИД Турции Хакан Фидан обсудил по телефону с госсекретарем США Марко Рубио урегулирование ситуации в Украине, положение дел в Сирии и в секторе Газа. Об этом говорится в сообщении источников ТАСС в турецком МИД.

«Состоялся обмен мнениями о потенциальных переговорах между Россией и Украиной [в Стамбуле]. Обсуждались также двусторонние вопросы и региональные проблемы, включая Сирию, Газу. Министр подчеркнул важность отмены санкций против Сирии для ее стабильности и процветания», — говорится в сообщении.

Стороны также обсудили детали визита Рубио в Турцию для участия в неофициальной встрече глав внешнеполитических ведомств стран НАТО, которая пройдет в Анталье 14-15 мая.