В Баку директор школы уволена за сбор средств на мероприятие по случаю «последнего звонка». Данная информация приводится в заявлении Государственного агентства по дошкольному и общему образованию.

Отмечается, что в связи с распространившейся аудиозаписью директора средней школы №207 города Баку Ягут Мусейибли было осуществлено соответствующее расследование. В итоге за допущенные в своей деятельности нарушения соответствующим приказом Государственного агентства по дошкольному и общему образованию директор образовательного учреждения была освобождена от должности.

«Такого рода негативные случаи в образовательных учреждениях недопустимы», — отмечается в заявлении ведомства.