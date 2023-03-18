Уже третий раз как я поздравляю азербайджанский народ с праздником Новруз из родного Карабахского края. Это большое счастье.

Об этом заявил президент Ильхам Алиев 18 марта в обращении к азербайджанскому народу по случаю Новруз байрамы из села Талыш Тертерского района.

«Сегодня мы с уважением чтим светлую память наших героических шехидов, подаривших нам это счастье. Да упокоит Аллах души всех наших шехидов! Искренне приветствую отсюда героических азербайджанских военных, подаривших нам это счастье. Мы вернулись на родные земли ценой их жизни и крови», — отметил глава государства.

Подчеркнув, что в период Второй Карабахской войны весь азербайджанский народ объединился в единый кулак, президент Ильхам Алиев пожелал народу новых успехов и побед.