НАТО выразила обеспокоенность инцидентом, произошедшим вблизи Ханкенди.

Об этом говорится в заявлении помощника генсека ООН по Южнокавказскому и Центральноазиатскому региону Хавьера Коломины.

«Мы очень обеспокоены новостями об инциденте вблизи Ханкенди, приведшем к гибели. Этот инцидент демонстрирует важность решения неразрешенных вопросов за столом переговоров. НАТО поддерживает нормализацию отношений между Арменией и Азербайджаном», — отметил Коломина.

Very concerned with reports of deadly incident in vicinity of Khankendi/Stepanakert. This incident demonstrates the urgency to find solutions for outstanding issues at the negotiation table. #NATO supports the normalisation of relations between Armenia 🇦🇲 and Azerbaijan 🇦🇿

