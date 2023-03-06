НАТО выразила обеспокоенность инцидентом, произошедшим вблизи Ханкенди.

Об этом говорится в заявлении помощника генсека ООН по Южнокавказскому и Центральноазиатскому региону Хавьера Коломины.

«Мы очень обеспокоены новостями об инциденте вблизи Ханкенди, приведшем к гибели. Этот инцидент демонстрирует важность решения неразрешенных вопросов за столом переговоров. НАТО поддерживает нормализацию отношений между Арменией и Азербайджаном», — отметил Коломина.