Вооруженный инцидент в Карабахе, на грунтовой дороге Ханкенди — Гайбалы — Туршсу, имеет все шансы стать «поворотной точкой» в развитии ситуации вокруг Карабаха. Как поясняют азербайджанские эксперты, эта грунтовка идет в объезд основной дороги Ханкенди-Шуша-Лачин, где сегодня стоят азербайджанские гражданские активисты и откуда уже не получится проводить мины и боеприпасы. Ранее армянская сторона использовала ее для снабжения своих постов. А теперь подключила к незаконному транзиту мин, боеприпасов и т.д.

Но в армянской верхушке опять недооценили осведомленность Азербайджана и работу нашей разведки. В Баку получили оперативную информацию об очередной попытке провезти мины, оружие и боеприпасы. Азербайджанские военнослужащие остановили подозрительный автомобиль для проверки. И в результате его «пассажиры» начали стрелять. Двое азербайджанских военнослужащих стали шахидами, в стане сепаратистов признали гибель троих своих «офицеров полиции».

Но какими окажутся политические итоги?

Вооружённый инцидент на дороге Ханкенди-Туршсу проливает свет на весьма опасную игру армянской стороны. Везли в Карабах не детские игрушки и не гуманитарную помощь, а оружие. Причем на показательном фоне. Совсем недавно завершился визит в Баку главы МИД РФ Сергея Лаврова. Он был приурочен к первой годовщине подписания Московской декларации, но на переговорах большое внимание было уделено Карабаху. Теперь в Баку прибыл спецпредставитель ЕС Тойво Клаар, а теперь и американский переговорщик Луис Боно. При этом переговоры идут вовсе не по «сценарию мечты» ни для России, ни для ее форпоста Армении. Чай манёвр с приглашением евронаблюдателей явно не принёс Еревану ожидаемых дивидендов. И тем более свою роль сыграла и встреча азербайджанского переговорщика Рамина Мамедли с представителями карабахских армян. А это как раз та ситуация, когда армянская верхушка может попытаться «перевернуть доску» и устроить этакую кровавую «перезагрузку» переговорного процесса. Где Пашиняну очень не нравится, что с ним говорят как с лидером страны, проигравшей войну и подписавшей капитуляцию. Сей персонаж прямо заявлял нечто подобное в Мюнхене. Плюс ещё жгучая обида за отставку Варданяна.

Но что в итоге?

Для начала, как подчеркнуло в своём релизе Минобороны Азербайджана, этот вооруженный инцидент еще раз напомнил о необходимости установки КПП на границе Азербайджана и Армении. Неконтролируемый транзит оружия и боеприпасов в Ханкенди, добавим от себя, несёт слишком большие риски для всех. И, что не менее важно, перевозки между Арменией и Ханкенди могут осуществляться только по основной дороге Лачин-Шуша-Ханкенди, а не по горным тропинкам в обход официального маршрута. И если эти пункты Трехстороннего соглашения не соблюдаются, то ответственность за это несёт командование РМК.

Не менее важно, что Азербайджан еще раз продемонстрировал: наша страна в курсе происходящего за линией миротворческих постов. И что наши «силовики» будут пресекать попытки незаконного провоза оружия и боеприпасов, в том числе мин, в Ханкенди. Особенно если командование РМК на этот транзит смотрит сквозь пальцы (или сквозь бокал армянского бренди). Зона временного размещения РМК — это тоже территория Азербайджана.

В самом деле, как так получается, что в зоне временного размещения РМК продолжает действовать «полиция» сепаратистов? Почему там до сих пор не разоружены армянские вооружённые формирования? Кому и для чего, наконец, везут мины, оружие, боеприпасы? Просто поиграть? Или в армянской верхушке с позволения Кремля готовятся к новым — и масштабным — вооруженным провокациям, куда более серьезным, чем очередные обстрелы азербайджанских позиций? Командование РМК просто не может не быть в курсе происходящего. Если генерал Волков и его подчиненные настолько не владеют ситуацией, то зачем вообще нужны такие миротворцы? А если владеют и позволяют сепаратистам играть в такие игры…В обоих случаях у Азербайджана есть все основания поставить вопрос о ДОСРОЧНОМ выводе российского миротворческого контингента.

И хотя формально деятельность РосСМИ — это как бы другая статья, вряд ли кажется случайным то, в каких выражениях сообщали об инциденте ведущие российские масс-медиа. ТАСС: «Трое представителей полиции Нагорно-Карабахской республики (НКР) погибли и еще один ранен в воскресенье во время обстрела дежурной машины паспортно-визового отдела диверсионной группой азербайджанских военных. Об этом сообщило армянское информационное агентство Арменпресс со ссылкой на МВД непризнанной НКР» (здесь и далее пунктуация сохранена). «Интерфакс», заголовок сообщения: «В НКР сообщили о трех погибших сотрудниках полиции из-за диверсии ВС Азербайджана». Сайт телеканала «Вести»: «В МВД Нагорно-Карабахской республики заявили, что диверсанты атаковали служебный автомобиль полицейского паспортно-визового управления, убив трех и ранив одного человека».

Здесь можно, конечно, поинтересоваться: что это за «паспортно-визовая служба» у никем не признанного сепаратистского образования? Что они делали на грунтовой дороге? Почему в роли «дежурного автомобиля» выступал УАЗ-«буханка», раскрашенный под «Скорую помощь»? Наконец, почему армянская сторона начала спешно ретушировать оружие на фотографиях с места инцидента уже после того, как незаретушированные оригиналы были слиты в сеть со всеми графическими свидетельствами, что оружие действительно провозилось?

Но самое главное, сообщать об инциденте РосСМИ начали со ссылкой на сепаратистов. Причем в их сообщениях, непризнанная «НКР» указывается без кавычек. И это не полуоппозиционные сайты, а контролируемые Кремлем ведущие информационные структуры. А синхронность таких действий уже заставляет задавать вопрос: является ли Московская декларация, где Баку и Москва обязались уважать суверенитет и территориальную целостность друг друга и не допускать «анти»-кампаний в прессе, действующим документом?

Так что по-настоящему «расстреляли» на грунтовке не армянских «полицейских», а авторитет России как миротворца.

Нурани, обозреватель