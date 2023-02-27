Работы по реализации проекта завода по производству взрывчатых веществ промышленного значения дочерней компанией ООО AzerBlast, созданной на основе модели государственно-частного партнерства, продолжаются быстрыми темпами.

В текущем году в Гяндже планируется начать и завершить строительные работы на заводе промышленных взрывчатых веществ с производственной мощностью 31 тыс. тонн. Строительство завода планируется завершить до конца текущего года.

О планах, перспективах строящегося предприятия в интервью Minval.az рассказал гендиректор компании AzerBlast Ризван Бахшиев.

— На территории Азербайджана, помимо нефти, очень много полезных ископаемых. К примеру, то же золото, которое добывает государственная компания AzerGold на золоторудных месторождениях. По сути, добыча золота – довольно сложный и весьма трудоемкий процесс во всем мире. Для него необходим определенный инструмент, одним из которых является промышленная взрывчатка. Часто приходится слышать странные заявления в свой адрес, типа «вы изготавливаете бомбы». Но утверждающие эту мысль наверняка не в курсе, что между бомбой и промышленной взрывчаткой есть большая разница.

Промышленная взрывчатка изготавливается на базе нитрата аммония. Во время 44-дневной войны мы столкнулись с определенными трудностями, несмотря на то, что технологический процесс не прерывался ни на один день. Трудность заключалась в привозе промышленной взрывчатки, производимой за рубежом. Была поставлена задача — создать предприятие по выпуску промышленной взрывчатки. Конечно, все новое, все это впервые в Азербайджане.

9 марта 2022 года AzerGold совместно с компанией ВМ-Сервис создали предприятие AzerBlast. Меня назначили исполнительным директором, и мы запустили процесс. Отмечу, что AzerBlast — одна из самых удачных моделей сливания государственного капитала с частным. Мы заключили контракты с турецкими партнерами, у нас на сегодняшний день в штате имеется технический директор, который возглавит производство промышленной взрывчатки.

Этот проект создавался с учетом многолетней перспективы. Производственная мощность завода составляет 31 тонна взрывчатки в год.

— Кто на данный момент является основным потребителем Вашей продукции?

— Основным потребителем нашей продукции на сегодняшний день является AzerGold и его дочернее предприятие «Дашкесанский металлургический рудник». Но в результате победы Азербайджана в 44-дневной войне появилось очень много других проектов, прежде всего, инфраструктурных, а также много работ на других месторождениях, где сейчас проходит геологоразведка.

Отмечу, что на этом рынке есть и другие игроки, с которыми мы ведем переговоры и надеемся, что выйдем на полную производственную мощность к концу 2024 — началу 2025 годов. До конца 2023 года планируем запустить завод и произвести 6 тысяч тонн промышленной взрывчатки.

Открытие завода — это еще и cоздание новых рабочих мест в регионах, обязательное обучение персонала, состоящего из местных кадров, для этого приглашены турецкие партнеры.

— Само понятие «взрывчатка», пусть даже и промышленная, вызывает опасение. Как насчет безопасности зоны расположения объекта?

— Завод расположен в промышленной зоне, очень далеко от жилых объектов. Хочу отметить, что при проектировании завода были соблюдены все стандарты европейской зоны безопасности. Кроме того, завод будет расположен так, что опасность проживания вблизи этой зоны гражданских лиц сведена к нулю. Нами учтены все стандарты, которые мы намерены применить. Проводится работа по созданию инфраструктуры, компанией, строящей завод, прокладывается дорога. Расстояние от жилых пунктов — максимальное.

В Турции, например, зона безопасности у аналогичного предприятия 800 метров. Мы взяли расстояние порядка 1200 м. И сам завод, само производство, хранение и складирование взрывчатых веществ полностью соответствует всем стандартам безопасности.

Отмечу, что под строительство завода государство выделило 15 гектаров земли, а общая площадь строения составляет 5665 кв.м. Конечно же, будет и режимная зона, зона безопасности для сотрудников. Мы учитываем все правила безопасности для тех, кто живет в Гяндже и вокруг нее, риски сведены практически к нулю. Отмечу, что проект очень интересный, он имеет колоссальное стратегическое значение.

— Скажите, этот завод – единственный на Южном Кавказе?

— Есть аналогичные заводы, но гораздо меньшие по размерам, в Грузии и Армении (кстати, армяне применяли производимую взрывчатку на наших месторождениях в Кельбаджаре). Но, в отличие от них, технология производства, стандарты безопасности у нас ультрасовременные и наш завод будет одним из самых больших предприятий по производству промышленной взрывчатки на всем Южном Кавказе.

— Состав взрывчатки на всех заводах одинаковый?

— Это стандартный состав, как правило. Единственное, что различается: технология, применяемая на нашем заводе, более современная и эффективная. Сейчас AzerGold использует взрывчатку, которую привозит из-за границы. Но скоро будет своя взрывчатка.

— Наши ученые-химики задействованы в создании взрывчатки?

— Нет, это технология международная, а технолог и инженер – наши турецкие партнеры. Дело в том, что у нас нет пока таких технологий, но если будет процесс обучения, то все изменится. Сейчас мы вплотную работаем с нашим Техническим университетом, с учебным центром МЧС, сертифицируем своих сотрудников, набираем людей, изучаем, посылаем на сертификацию. После этого, конечно же, в ближайшие год-два наши сотрудники будут полностью владеть информацией и смогут сами производить взрывчатку. И я думаю, что очень скоро мы сможем полностью отказаться от иностранной продукции и выйти со своими предложениями на международный рынок. Кроме того, у нас в планах еще и выпуск детонаторов, взрывчатых капсул.

— То есть, уже для нужд армии?

— Нет, опять же в мирных целях, а именно для добычи золота. Разница между военной взрывчаткой и промышленной в том, что первая разносит все на куски, а промышленная поднимает пласты земли, что помогает добывать золотоносную руду. Задумка по выпуску детонаторов есть, но для этого нужны инвестиции, новые технологии, потому что 51% принадлежит компании AzerGold.

Словом, у нас большие планы, связанные с заводом, мы думаем о том, чтобы наша страна полностью избавилась от экспорта данной продукции, и готовы предоставит местным бизнесменам самые выгодные условия и качественную продукцию для их работы.

Яна Мадатова