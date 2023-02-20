Криминальный олигарх Рубен Варданян превращается для карабахских сепаратистов в «горячую картофелину», которую и бросить жалко, и в руках держать не получается. Ильхам Алиев в Мюнхене по сути озвучил ультиматум: с «экспортированным» из Москвы олигархом Азербайджан ничего обсуждать не будет. «Утечкам» АрмСМИ, что «отодвинуть» Варданяна согласился на встрече с Мевлютом Чавушоглу Арарат Мирзоян, можно верить, не верить и даже считать их «войной компромата» против Пашиняна. Но чуть больше двух лет назад и у Армении, и у ханкендинских сепаратистов была возможность убедиться: азербайджанские ультиматумы игнорировать не следует.

В результате в Ханкенди— лихорадочная активность. Сам Варданян отмечает «сто дней» на посту «госминистра» и источает восторги по поводу «Арцаха». Лусине Аванесяна, пресс-секретарь Араика Арутюняна, визжит в беседе с ханкендинскими журналистами: «Присутствие и деятельность Рубена Варданяна в «Республике Арцах» (здесь и далее кавычки наши — Minval) является внутренним делом «Арцаха» и ни в коем случае не могут быть предметом обсуждения правительства Азербайджана».

А теперь к раскрутке криминального олигарха подключился…экс-посол США в Армении Джон Эванс. Который отбарабанил у себя в «Твиттере»: «Рубена Варданяна явно воспринимают в Баку как сильного и эффективного лидера, имеющего связи в Москве и на Западе». Интересно, что именно господин Эванс счёл признаком «эффективного лидерства» — талоны на макароны? И откуда он так уверен, что в Баку Варданяна считают «сильным лидером»? Вынуждены разочаровать экс-дипломата: в Баку Варданяна считали и считают мелким и не очень умным провокатором. Который умеет надувать щеки, но не более того.

Но куда интереснее другое: с какого перепугу экс-посол США подключился к пиару кремлевского «засланца» Варданяна? Честно не разобрался в ситуации? Не в курсе, на кого работает Варданян? Или его заявление — повод стряхнуть пыль с нашумевшего спича сенатора Джозефа Маккарти о более чем двух сотнях «скрытых коммунистов» в Госдепартаменте США, с чего и началась эра «маккартизма»?

Увы, все грубее и проще. Напомним, кто такой Джон Эванс. В «нулевые» он представлял Армению в США. А в 2005 году, встречаясь в университете Беркли в Калифорнии высказал своё личное мнение: события 1915 года надо признать «геноцидом армян». После чего тут же был уволен с дипломатической службы: посол права на личное мнение не имеет. После чего Эванс превратился в «героя-страдальца» для армянского лобби. С которым весьма активно сотрудничает — в том числе и потому, что за его рамками господин Эванс мало для кого представляет интерес.

А это самое «армянское лобби», если кто забыл, давно и весьма активно используется Москвой. Сначала — для расшатывания отношений Турции с ее западными союзниками и подрыва единства НАТО. Сегодня его разворачивают против слишком самостоятельного Азербайджана. Да и дорасти до своих нынешних масштабов этому лобби удалось за счёт финансовых вливаний Кремля, а вовсе не уникального «патриотизма», «сплоченности» и «организованности» американских армян. И на этом фоне неудивительно, что бывший посол США обслуживает интересы Кремля. Как показывает практика, для этого совершенно не обязательно малевать на автомобиле букву Z и прикалывать к лацкану бантик из георгиевской ленты. Все это с успехом заменяет армянская символика. Вопрос в том, понимают ли это на родине Эванса.

Нурани, обозреватель