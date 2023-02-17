Вот уже несколько дней в Азербайджане наряду с другими жертвами землетрясения в Турции оплакивают гибель под завалами четырех азербайджанских студентов в Малатье. Азербайджанский народ до последнего верил, что ребятам все же удастся спастись, каким-то непостижимым образом выжив под грудами обломков, но, увы, ожидание и реальность практически всегда несовместимы — все четверо погибли в провинции Малатья.

15 февраля воздушный борт с телами Самира Гулиева, Шахина Велиева, Хумама Исмайыллы и Гюндуза Назарзаде приземлился в Международном аэропорту Гейдара Алиева, где ждали родственники студентов и рядовые граждане. Черный борт с «грузом 200» вернул азербайджанских студентов на родину.

А ведь казалось бы, такой прекрасной могла быть жизнь – долгой, полной любви и сбывшихся надежд, детей и внуков, но нет, оборвалась хрупкая ниточка жизни, и теперь юные прекрасные их лица останутся только на фотографиях в семейных альбомах и на могильных камнях, у которых их матерям суждено до конца жизни оплакивать безвременно ушедших в Вечность сыновей.

А ведь какие были надежды! Ребята хотели получить хорошее заграничное образование, чтобы в будущем вернуться на родину и приносить пользу обществу, близким. Соцсети не перестают обсуждать эту трагедию, и каждый раз всплывают все новые и новые интересные детали.

Выясняется, что студенты вышли на зимние каникулы, но прилететь в Азербайджан к родителям не смогли, потому что сильно дорогие авиабилеты. Так, мать Самира Гулиева, одного из студентов, рассказала СМИ, что после смерти мужа растила детей одна в ветхом жилище. Но несмотря на все тяготы жизни, помогала сыновьям встать на ноги, и получить образование. По ее словам, сын мог бы прилететь раньше, поскольку на 10 февраля была намечена свадьба его брата. Но денег не руках не было, чтобы купить билет.

А еще оказалось, что ранее Самир учился в турецком городе Элазыг. В 2020 году, когда в Турции произошло землетрясение, азербайджанское посольство эвакуировало из этого города студентов, и тогда Самир вернулся домой. Семья приняла решение перевести его в другой вуз, в результате Самир оказался в Малатье, в университете имени Инёню, на факультете психологии. Тут же отметим, что даже в Малатье ребята снимали квартиру в аварийном здании, то есть на более лучшие условия жизни им не хватало средств.

Мать вспоминает, как Самир обещал выучиться, вернуться и забрать всех членов семьи в Баку, чтобы зажить по-человечески, достойно. Но этим мечтам не суждено было сбыться. Судьбы остальных троих студентов не менее трагичны. И на фоне этой трагедии, да упокоит Господь их души, обнажилась одна большая проблема, связанная с вопросом социального обеспечения и льгот для студентов на транспорте в Азербайджане.

Непомерно высокие цены на авиабилеты

Во всех цивилизованных странах студентам предоставляются скидки по «зеленым картам», обеспечивается доступность образования, легкость передвижения. Азербайджан тоже оплачивает дорожные расходы студентов, обучающихся за границей, но только тем, кто в рамках госпрограммы, а это неширокий охват. В целом в стране отсутствует закон, обеспечивающий студентов правами на льготное передвижение в общественном транспорте.

Когда-то, в советском прошлом, такая практика была. Но законодатели Азербайджана отказались от нее, не подумав о том, из какой прибыли студент должен оплачивать проезд в транспорте или дорогущий авиабилет. Отметим и то, что из-за дороговизны авиабилетов, ни студенты не могут позволить себе часто видеть родителей, ни родители не могут навестить своих детей и позаботиться о них. Это доступно только состоятельным гражданам.

Вот уже три года, как закрыты сухопутные границы Азербайджана, что сильно ограничило возможности малообеспеченных слоев населения свободно передвигаться. Потому как автомобильный и железнодорожный транспорт – единственно доступный для среднего потребителя. И если в начале это оправдывалось коронавирусной пандемией, то сейчас это ограничение выглядит абсурдным, и не поддается никакому логическому объяснению. И нужно ли говорить о том, что во всех этих ограничениях не проглядывается забота о населении? И кстати, мы — не первые, кто поднял вопрос льготного проезда и открытия сухопутных границ. Этот вопрос поднимался общественностью многократно, но законодатели глухи, или притворились таковыми.

И проблема заключается не столько в неоправданно высоких ценах на авиабилеты, хотя это тоже немаловажно, сколько в отсутствии очень нужного развитой, цивилизованной стране закона. А мы ведь претендуем на звание развитой страны?

Почему никто из законодателей не задумался над тем, какими деньгами должен платить студент за дорогой авиабилет? Он же не работает!

Другой вопрос: почему деньги налогоплательщиков идут на содержание наркоманов, разбойников и убийц в тюрьме, но не выделяются на облегчение жизни студентов и детей? И еще много, много «Почему?».

Между тем, на момент подготовки статьи мы узнали о том, что депутат Милли Меджлиса Вугар Байрамов предложил открыть для студентов сухопутную границу с Турцией.

По его словам, около 30 тысяч граждан Азербайджана учатся в Турции.

«После землетрясения нужно помочь им вернуться на родину. Учитывая дороговизну авиабилетов, можно понять желание многих воспользоваться сухопутными границами», — отметил парламентарий.

Конечно, не совсем то, о чем говорит общественность, но хоть что-то. Хотя не понятно, что мешает парламентариям поднять вопрос полного открытия сухопутных границ и льготного передвижения студентов на общественном транспорте. То есть нужно было случиться трагедии, чтобы законодатели, наконец, подумали и о народе.

Закончим статью одним печальным замечанием, возможно, оно заставит органы исполнительной власти пересмотреть свое отношение к вопросу благополучия народа: азербайджанским студентам все же удалось бесплатно вернуться на родину, но «грузом 200»…

Яна Мадатова