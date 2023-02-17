У Тегерана и Еревана — новая сфера сотрудничества. Страны будут сотрудничать в вопросах гуманитарного разминирования. Соответствующий меморандум о сотрудничестве подписали армянский Центр разминирования и иранский Центр противоминной деятельности.

Напомним: это та самая Армения, которая устроила на оккупированных азербайджанских землях минный террор. Теоретически еще можно объяснить., что в Агдамском районе на участке радиусом примерно в 2 километра обнаружено почти 50 тысяч мин — все же это вплотную к уже не существующей линии фронта, и здесь Армения на чужой захваченной территории строила оборонительные рубежи. Но есть еще такая реальность, как Кельбаджарский район, где Армения, выторговав у Азербайджана дополнительные десять дней, потратила их на хаотичное минирование, уже не имеющее военного смысла — в Ереване прекрасно знали, что с этих территорий придется уходить, и просто устраивали минный террор против тех, кого изгнали с этих земель в 1993 году и кому всеми силами пытаются помешать вернуться сейчас. Армянские оккупанты минировали дороги, остатки жилых домов, даже кладбища — в расчёте на тех, кто придёт помянуть своих близких и нарвётся на смертоносный «сюрприз». Наконец, уже после поражения в 44-дневной войне Армения завозит в Карабах мины 2021 года производства. То есть продолжает минный террор. И еще такая «вишенка на торте» — Ереван отказывается передать Азербайджану «работающие» карты минных полей. Те, что все же удалось получить, точны лишь на 25%. Но, как показывает попытки заброски в Азербайджан диверсионных групп из Армении, более точными картами там располагают. Наконец, нелишне вспомнить и сентябрьские бои на Кельбаджарском направлении — началось все, напомним, с попытки Армении минировать пути снабжения азербайджанских войск на азербайджанской же территории.

Но весь этот послужной список не помешал Ирану заключить соглашение о сотрудничестве в сфере гуманитарного разминирования именно с Арменией.

Понятно и другое. В первые годы после распада СССР страны Запада, и прежде всего США, оказывали новым независимым государствам помощь в подготовке саперов для этого самого гуманитарного разминирования, потому как на месте бывших советских военных объектов осталось немало опасного «наследства». Такая программа при поддержке США действовала и в Армении — до тех пор, пока Ереван не направил подготовленных в ее рамках саперов в состав российской военной миссии в Сирии сразу же после призыва Вашингтона к своим союзникам никоим образом не оказывать поддержку Москве на сирийском фронте. Так что теперь волей-неволей приходится довольствоваться сотрудничеством с Ираном. Но в чем необходимость столь спешного поиска партнеров по гуманитарному разминированию? Если кто забыл, в отличие от Азербайджана, Армении не приходится иметь дело с большими территориями, загрязнёнными минами и неразорвавшимися боеприпасами. Боевых действий на ее территории не велось. Ее территорию так и не покинули ни российские войска, ни даже российские пограничники. Так в чем же необходимость заключать такой договор с Арменией?

По меньшей мере не исключено, что подготовленных с помощью Ирана саперов Ереван рассчитывает отправить в Карабах, где действительно есть опасность наскочить на мину или неразорвавшийся боеприпас. Но если так, то это уже откровенный выпад против территориальной целостности Азербайджана. В Тегеране не могут не знать, что Карабах — это территория Азербайджана, И приглашать туда кого-либо, даже с гуманитарными целями, имеет право только Азербайджан.

Наконец, известно и другое. Такого рода совместные программы со странами типа Ирана — это еще и неплохой способ «спрятать» сотрудничество в такой сфере, как террор. Где и у Еревана, и у Тегерана богатейший опыт. Да и совместный послужной список заслуживает внимания — достаточно вспомнить отправку из Ирана через Армению в Ливан детонаторов для «Хезболлах», которые сработали на борту гражданского самолета, или упомянутое в утечках «Викиликс» оружие, переправленное через Армению боевикам проиранских группировок в Ираке, и многое другое. И самое главное, уже очень скоро инструкторов по террору попытаются протащить в Карабах как специалистов по «гражданскому разминированию». И вряд ли все это будет делаться ну совсем без ведома Ирана. Где заложили тем самым солидную «мину» армянского производства под собственную, скажем так, репутацию. Если, конечно, от нее вообще еще что-то осталось.

Нурани, обозреватель