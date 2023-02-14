Президент РФ Владимир Путин незадолго до полномасштабного российского вторжения в Украину начал во второй половине 2021 года постоянно ездить на бронированном поезде, сообщает центр «Досье».

В расследовании «Досье» сказано, что поезд для президента создали в 2014–2015 годах, но постоянно Путин начал ездить на нем, когда российские войска начали собираться у границ Украины, готовясь к вторжению. По мнению авторов расследования, президент пошел на это, опасаясь атак из Украины.

Вскоре после российского вторжения в соседнюю страну, в феврале-марте 2022 года, Путин начал активно использовать бронепоезд для поездок по России, в том числе для поездок в резиденции в Сочи и на Валдае.

Поезд Путина, по данным авторов расследования, не отличается от других российских поездов, на нем такие же серо-красные полосы, как у стандартного пассажирского состава. В президентском поезде четыре локомотива и 11 вагонов, при этом несколько вагонов поезда бронированы и оснащены спецсвязью.

По оценке авторов расследования, стоимость поезда Путина превышает один миллиард рублей. Компания, которая владеет поездом, принадлежала племяннику Юрия Ковальчука — основного акционера банка «Россия» и близкого друга Путина.

В свою очередь издание «Проект» установило, что к основным резиденциям Путина подвели железнодорожные пути и построили специальные охраняемые станции, закрытые для местных жителей.

Таких специальных веток железных дорог как минимум три:

— в Ново-Огарево, она появилась в 2015 году,

— в «Бочаровом ручье» в Сочи, в 2017-м

— и на Валдае — в 2019 году.