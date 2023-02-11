В турецком городе Кахраманмараш поисково-спасательные операции групп МЧС продолжались ночью, сообщает АПА.
Спасатели МЧС спасли 54-летнюю женщину, которая находилась под завалами 120 часов.
В турецком городе Кахраманмараш поисково-спасательные операции групп МЧС продолжались ночью, сообщает АПА.
Спасатели МЧС спасли 54-летнюю женщину, которая находилась под завалами 120 часов.
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