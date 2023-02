Компания Maxar Technologies опубликовала спутниковые снимки турецкого города Антакья, пострадавшего из-за землетрясения.

На фото повреждения видны по всей территории города. Обвалилось большое количество многоэтажек.

Кадры были сделаны 8 февраля.

New satellite images from today, February 8, of areas in #Antakya, #Turkey that have been heavily affected by the recent #earthquake. Damage can be seen throughout the area, particularly with numerous high-rise apartments buildings that have collapsed. pic.twitter.com/zhK9WnJYtS

— Maxar Technologies (@Maxar) February 8, 2023