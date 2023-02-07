Рукопожатными или не рукопожатными бывают не только персоны, но и страны. Все зависит от того, как государства участвуют в построении архитектуры безопасности, в активации глобальной интеграционной программы. Если им удается наращивать коэффициент полезного действия (КПД), они без труда становятся приемлемыми или же желанными в накоплении стабилизационного потенциала.

Вообще, создание пояса безопасности — это извечный процесс, который не имеет конца. Страны и народы поневоле являются его участниками, и обязаны находиться в орбите реальных действий ради преодоления рисков и опасных тенденций. Однако время от времени в международной жизни находятся субъекты и силы, которые под видом участия в формировании атмосферы безопасности вырабатывают контристорические тренды, преследуя корпоративные или же сомнительные цели. Их усилия создают предпосылки для роста турбулентности.

Классический пример деструктивного участия продолжает демонстрировать Армения, которая не первый год проводит политику раскрутки эскалации в регионе. Утратив доверие к себе, она демонстративно подрывает процесс налаживания диалога, который преследует цель избавления региона от новых войн и обострений.

В результате Иреван бросает вызов не только тем соседям, которых обозначил в концепции национальной безопасности врагами, но и своей стратегической союзнице в лице России.

В определенном смысле Армения, превращаясь в изгоя, работает не для преодоления опасных вызовов, а нарочито действует в направлении усугубления кризиса, диверсифицируя факторы риска. Невозможно не заметить, как политическое руководство во главе с премьером Николом Пашиняном демонстративно идет наперекор обнадеживающим трендам, утрачивая возможности стабилизации, которые, кстати, создаются не Арменией, а ее соседями.

Итак, Армения уже предъявляет счета по задолженностям России, которая на протяжении долгих времен опекала ее, создавала для нее щит безопасности, а также лоббировала ее интересы не только в Первопрестольной, но и на международных площадках. Но, что же такого произошло, что Иреван вдруг стал разворачиваться спиной к Москве, отдаляясь от нее? Чем завоевали его внимание так называемые западные партнеры, от чего она не в состоянии отказаться?

В Иреване громогласно заявляют, что в течение последних 2-3 месяцев Россия перестала выполнять свои обязательства перед Арменией и стала все ниже опускать планку своей авторитетности. Это, как они считают, равнозначно даче зеленого света на агрессию Азербайджана против многострадальных.

Поразительно быстро появляются сказки и байды на тему, согласно которой МИД России чуть ли не оккупирован азербайджанскими лоббистами, и они единолично рулят на Смоленской площади, забивая в угол интересы Иревана.

Ссылаясь на третьесортных политологов в российских кругах, армянские источники с большим удовольствием транслируют их бред, заливают, как Баку рулит во внешнеполитических коридорах России, причем, «проводя прозападную линию во вред российским интересам».

Диванные и доморощенные политтехнологи не перестают верещать будто «перекрытие Лачинской дороги происходит с молчаливого согласия Кремля», и Карабах вот-вот перейдет под юрисдикцию Баку.

Во-первых, Лачинская дорога как была открыта, таковой остается и ныне. Во-вторых, Азербайджан никогда не уклонялся от диалога и от трехстороннего формата обсуждений существующих проблем, и нечего пенять на выдуманные мотивы относительно безвыходности положения. В-третьих, Карабах – это регион Азербайджана, принадлежность которого не вызывает никаких сомнений.

Если кто-то тешит себя фантазиями о «самоопределении» горстки армян, живущей в этой части Азербайджана, от этого Баку не тепло и не холодно.

Все, что касается провального состояния политики Армении во всех направлениях, на внешних рубежах, в том числе в рамках ОДКБ, не имеет никакого отношения ни к Азербайджану, ни к другим странам. Иреван должен и обязан нести ответственность за свои действия перед всеми партнерами и субъектами международного права, и оценка ее линии поведения зависит только от того, насколько армянский властный кластер способен вырабатывать здравые и внятные наработки.

Если его ходы и предложения подрывают безопасность, или же натыкаются на критику союзников, заметим, вполне обоснованную, то это вина Иревана. Он пока еще далек от желания демонстрировать добрую волю перед лицом своих соседей, которые с конца 2020 года непрестанно предлагают Армении различные форматы и взаимодействия, и добрососедства.

Никол Пашинян, как правило, усматривал в намерениях соседей злой умысел, потому с порога отвергал все взвешенные предложения Баку и Анкары. А теперь в эту цепочку своих «недоброжелателей» армяне приплюсовали еще и Москву, которая тоже-де виновата в растущих бедах несчастной и покинутой страны.

Наращивая истерию вокруг несуществующей проблемы Лачинской дороги, Армения пытается сформировать новый антиазербайджанский фронт. Ошибочно полагая, что Москва скооперировалась с Баку на позициях тиснения Армении, Пашинян и его единомышленники отдаляются от реальности в сторону абсурда, и, как результат, загоняют себя в угол.

Идя на необдуманное сближение с заблудшими внешними игроками, в основном с Парижем, Иреван теперь желает сформировать блок стран, которым придется бодаться с Россией. Именно потому Пашинян наотрез отказывается от принятия миссии ОДКБ, которая настроена вполне реалистично по отношению к проблеме разблокирования армяно-азербайджанского кризиса.

В Иреване наступают на старые грабли зашоренности, ошибочно полагая, что раз внутри военно-политического блока превалирует число друзей Азербайджана, хотя Баку не состоит в этой структуре, стало быть, все решения и инициативы ОДКБ априори окажутся антиармянскими. Но не глупо ли все это? Разве можно мыслить столь примитивно?

Заинтересованный в скорейшем урегулировании региональных проблем актор по определению не должен кляузничать, призывать других к принятию санкций в отношении своих союзников и спаррингов. Но что делает Армения? Правильно, на всех парах призывает Запад вводить санкции не только против Азербайджана, но и России. И как же все это понимать?

Беда армянской дипломатии в том, что она так и не научилась искусству тонкой игры, не освоила методологию деликатных действий. От убогости ее подходов и рождается ее топорный стиль.

В растущих бедах армянам нужно пенять только на себя, потому что они рубят сук, на котором сидят. Никто им не вредит так болезненно и ощутимо, как они сами себе. Неужели в Иреване не разумеют, что нужно избавляться от комплексов неполноценности, от болезненной подозрительности ради вхождения в среду нормальных отношений с другими странами?! Похоже, не разумеют.

Настроившись на добрую волю, Иреван сможет осознать значимость миролюбия в системе внешних связей, но этого необходимо желать, к этому надо приноровиться. Пока не поздно.

Тофик Аббасов