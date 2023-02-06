Среди причин, не позволяющих находить быстрые решения вокруг дилемм и запутанных конфликтов, есть и такой фактор, как сильное медийное давление. Оно на первый взгляд не видится столь уж серьезным элементом в разблокировании кризисных ситуаций.

При детальном анализе отдельных медиа контентов становится очевидно, что с их помощью осуществляется мощная манипуляция вокруг причинно-следственных мотивов конфликтов. Наряду с этим информационное вмешательство по милости ангажированных политиков формирует конъюнктурное общественное мнение.

Классический пример на этот счет продемонстрировал намедни немецко-французский телеканал Arte, базирующийся в Страсбурге. Проект, о котором пойдет речь, осуществлен в содружестве с левой газетой Libеration.

В презентационных проспектах телеканала прописано, что он в эфирной политике делает упор на темы искусства и культуры в странах Евросоюза. Правда, есть и отступление на тот счет, что Arte ориентирован также на производство высококачественной документалистики.

Скандальный репортаж телеканала, надо понимать, соотносится с жанром хроники. Все бы ничего, если не особенности героя документального рассказа. Героем вечернего эфира стал матерый террорист и преступник, уроженец Марселя Жильбер Минасян, биография которого кишит фрагментами пестрого криминала.

Он 26 лет назад тайно покинул пределы Франции после того, как его приговорили к пожизненному заключению за вооруженное нападение на автофургон марсельского банка. Действовал вместе с группой бандитов, в которой был еще и бывший спецназовец.

Куда мог запропаститься бывалый рецидивист на целые тридцать лет? Верно, в Армению, где шла всенародная мобилизация ради осуществления оккупационной политики. Террористы и преступники с армянскими корнями со всего света тогда направлялись на Кавказ, чтобы внести вклад в дело территориальных захватов. На повестке армянских аннексионистов был Карабах.

Приложившись к серийным преступлениям на азербайджанских землях, он дослужился до полковника армянской армии под псевдонимом «левон». Вместо того, чтобы признать свою вину перед французской фемидой, хладнокровно встал на путь профессионального террора. Повезло ему, что не повторил судьбу Монте Мелконяна. Выжил и спустя двадцать лет решил вернуться в родной Марсель, рассчитывая на истечение срока давности обвинительного приговора.

Его намерениям суждено было сбыться не сразу. Тем не менее, недавно Кассационный суд страны постановил истечение срока давности наказания, что позволило Минасяну вернуться в родной город. Там его с почестями встретили родные, друзья и представители армянской общины. И куда же после встречи на вокзале направился «герой»? Да, в армянскую церковь, которая в свое время помогла преступнику избежать наказания и очутиться на так называемой родине предков.

Авторы материала в Arte в деталях рассказывают зрителям о «подвигах» рецидивиста, ставшего национальным героем Армении. Он не без гордости рассказывает о своих доблестях, о том, как участвовал во всех карабахских войнах, что означает, что его руки по локоть в крови невинных азербайджанцев.

Вернувшись в родной город, Минасян, клятвенно обещает продолжать борьбу против отрицания Турцией армянского «геноцида». Стало быть, его военная «карьера», бесславно завершившись в Карабахе, не мешает ему перестроиться на новый виток? А что, пусть попробует, хотя не отважится. Уроки 44-дневной войны он запомнит на всю жизнь.

Перед камерой храбрится, но в душе понимает, что песенка таких шакалов, как он, спета. Вернулся в Марсель на все времена, потому что более нечем воевать. Дух подорван, да и страх перед тюркской удалью привел его с подельниками в чувство.

Некогда став активистом национального армянского движения, позднее — членом Армянской секретной армии освобождения Армении (АСАЛА), он прошел полный курс террористической подготовки, попробовав себя в деле. Но осознал, что дальнейшее искушение судьбы на огненном поприще обернется заслуженной смертью.

Преступная деятельность вытесняет из человека все моральное, он превращается в выхолощенное существо. Минасян – классический пример. Перед камерой заявляет, будто на все сто процентов является армянином, французом и марсельцем.

Видать, пережитые на азербайджанской земле страхи научили его кое-чему, например, лицемерию. Какой же он француз, коль тридцать лет прятался от французского общества и проливал кровь невинных людей на азербайджанской земле?

На всякий случай оставляет за собой пространство для маневра, мол, если понадобится, не думая отдам свою жизнь за Францию. Небезынтересно знать, в каком амплуа и за какие идеалы?! Неужели в колонне желтых жилетов?!

Скорее в группе поддержки армянского террора, которому зажигают зеленый свет Макрон, мадам Колонна и мадам Бувье. Более этот деградент ни на что не годен, ведь говорят же, профессиональным головорезам нечего делать на гражданке, их родная стихия — это войны и арены криминальных разборок. Преступник — негодный для мирной жизни материал, и как дальше сложится его судьба — это забота французских властей. Непонятно одно, почему западные журналисты и документалисты героизируют отъявленных военных преступников и уголовников. Ведь его представляют в образе героя времени, который совершил каскадные серьезные правонарушения.

Неужели западным журналистам и летописцам так важна абсолютизация армянского террора с растущей раскруткой заплечных сюжетов? Похоже, да.

Как видится Arte и Libеration под видом творческой креативности откликнулись на соцзаказ части западного общества, которое по-прежнему чувствует себя на несколько порядков впереди всего остального мира.

Но если по существу, то западные медиа тоже участвуют в пропаганде так называемых уроков демократии. То ли еще будет. Но Минасяну и таким, как он, не следует забывать, что можно откупиться за преступления, совершенные перед французами. Но за кровавые деяния на азербайджанской земле ответить придется. Тут не откупишься.

Тофик Аббасов