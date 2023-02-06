Происходящие в современном мире непростые процессы навевают не очень-то обнадеживающие настроения. Большей частью дает о себе знать растущее беспокойство за судьбы будущего. На глазах рушится миропорядок, и насколько он изменится, как скажется на жизни живущих поколений, далеко не безразлично современникам. Тревоги есть, и не малые.

Сказать, что армянское общество к этим вопросам безразлично, было бы не верно. И в его недрах ощущаются беспокойства. Однако триггером для тревог большинства армян являются далеко не думы о будущем глобальной системы, а особенности перемен на региональном уровне. Иреван ждет не дождется изменения статус-кво, что стало следствием победы Азербайджана в Отечественной войне 2020 года.

Мыслящий кластер на фоне сложных отношений между Западом и Россией, Западом и Турцией с головой ушел в моральное проповедничество, и сетует, мол, для него вопросом жизни и смерти является ни много ни мало «девальвация ценностей». Под ними подразумеваются нравственные составляющие, так или иначе оказывающие воздействие на умонастроения дееспособных элит.

Вообще эта тема — излюбленная для хайского общества, которое всегда видит себя на вершине морального совершенства, если не сказать превосходства. И откуда такая самоуверенность?! С этим, кажется, смирились все. Даже известные своей толерантностью иностранцы иной раз приходят в ярость от армянского самохвальства, хотя и виду не подают.

Но не в этом дело, а в том, как армяне желают острых коллизий и обострений по оси Восток-Запад и Запад-Турция. Многие из них живут предвкушением скорого наступления развязки. Под ней подразумевается обвал отношений Запада с Турцией и новое санкционное наступление Запада на Россию, которая, между прочим, все еще союзница Армении.

Не трудно заметить, как армяне в большинстве своем настроены потребительски, и приняли за правило вымогать, а не удостаиваться внимания своим трудолюбием. Облюбовали для себя опыт добиваться чего-то от других только лишь потому, что они особенные. Вот так и привыкли готовиться к новой жизни, ничего не делая сегодня.

Иреван не скрывает, что дожидается обвала взаимоотношений Анкары с коллективным Западом. Фортель западников с решением о закрытии генеральных консульств в Стамбуле стал бальзамом для армянских душ, хотя только завзятым фантазерам присуще видеть за банальной провокацией повод для большой радости.

Реакция Анкары не заставила себя ждать, и она расценила выходку западной девятки адекватным образом, напомнив, что Турция полностью обеспечивает безопасность всех иностранных диппредставительств на своей территории. Только в Иреване ждали «продолжения банкета» с последующей эвакуацией дипломатов и сотрудников западных миссий.

Многие поторопились с выводами, дескать, Запад наконец-то начал кампанию прессинга, и за этим обязательно последует мощная поддержка турецкой оппозиции, которая имеет шансы на победу на предстоящих президентских выборах.

Не понятно, откуда и на основе каких данных армянское политологическое сообщество начало вдруг транслировать ужасы о панике в турецком истеблишменте. Источники не на шутку прогнозируют действующей турецкой власти громкий провал. Фиаско власти Эрдогана для армян будет означать провал Азербайджана, будто Баку без союзника окажется в обреченном положении, и тогда для армянского фашизма снова наступит звездный час. Как говорится, черта с два.

В связи с размашистой позицией Запада на турецком направлении просматривается еще одна выгодная конъюнктура, согласно которой под ударами «нравственной силы» окажется еще и путинская Россия, которая вдоволь насолила армянам, оставив их наедине с Азербайджаном.

Логика такова, будто Турция Эрдогана негласно помогает России, тогда как Запад берет в кольцо блокады агрессора, осуществляющего захват украинских земель.

И снова хаи выступают в роли моралистов, занимающихся кляузами. Доносят, мол, турецкие компании в обход санкций экспортируют в Россию стратегические товары на десятки миллионов долларов, тогда как поставки идут на обеспечение нужд Вооруженных сил РФ.

Стравливая друг против друга всех, они ведут дело к круговому обострению, исходя из корявой логики. Коль нам невмоготу, пусть нашим врагам будет и того хуже, и тогда нам достанутся лавры. Выступая в роли циников и поджигателей, и, будучи аморальными, хаи призывают других к нравственности.

В образе тюрок армяне не перестают видеть олицетворение зла, хотя азербайджанцы и турки смотрят на них, как на несостоявшихся. Разве другого отношения они заслуживают? Не лучше ли им обратить внимание на себя, на то, как позиционируют другие малые народы, проявляющее уважение, прежде всего, к собственному достоинству.

Вековые слабости породили в них невиданное дармоедство, приучив к иждивенчеству, поэтому им не дано проявлять высокие качества, выглядеть в образе сформировавшейся самодостаточной нации. А вопли о «трагедии» горстки армян Карабаха и вовсе стали визитной карточкой оскандалившихся крикунов, которым доставляют удовольствие вселенский плач и отвратные геноцидальные причитания.

Невозможно не обратить внимание на то, как взвешенные оценки непредвзятых западников вызывают гнев и остервенение в армянской среде. Казалось бы, слова комиссара Евросоюза по энергетическим вопросам Кадри Симсон в ходе встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым о настроенности Брюсселя расширять связи с Баку в программе энергогенерации точь-в-точь отображают умонастроения европейцев. И зачем же обижаться на правду, называть позицию полномочного человека позорной? Только лишь потому, что это не по нраву злопыхателям? Получается, что да.

Смешно, когда базарные моралисты поднимают тему «девальвации ценностей» в контексте жалких размышлений и убогой позиции. Лучше не источать бред, не увлекаться глупостями о собственной исключительности, а оглянуться и доказать свою состоятельность элементарной дееспособностью перед лицом сонма национальных проблем.

Сдается, что начать все же стоит с морального оздоровления, чтобы посмотреть на мир сквозь призму трезвости и самокритики. Глядишь, там наступит и избавление от синдрома отложенной жизни.

Тофик Аббасов