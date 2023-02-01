На фоне роста инфляции и глобального повышения цен на продукцию по всему миру рост тарифов на пассажироперевозки в Азербайджане стал предвиденным и неизбежным событием, хотя он и вызвал недовольство среди населения страны.

Поскольку импорт в Азербайджане во много раз превышает экспорт, и по многим продукциям и видам предлагаемых услуг у нас отсутствует отечественное производство, то совершенно очевидно, что цены на рынке оказываемых услуг уже не будут прежними – война в Украине и финансовый кризис сделали свое «грязное» дело. Местные компании больше не в состоянии удерживать цены на прежнем уровне, они терпят убытки и вынуждены идти на повышение стоимости услуг. Об этом еще в прошлом году писали местные СМИ.

Напомним, что согласно решению заседания Тарифного совета от 31 января, созванного по предложению компаний — пассажироперевозчиков, оказывающих услуги в общественном транспорте, отныне проезд в метро будет стоить 40 гяпиков (ранее был 30 гяпиков). Автобусные перевозки: внутри города – 40 гяпиков за проезд (ранее 30 гяпиков), за пределами города и между поселками, в зависимости от расстояния, — 40 гяпиков -1 манат (ранее было 30-90 гяпиков). Mеждугородние пассажироперевозки — верхний предел тарифа для 1 км определен на уровне 3 гяпиков (ранний тариф — 2,4 гяпиков). Тариф маршрутов Баку-Сумгайыт определен в 60 гяпиков (ранее 50 гяпиков).

По полученным данным, пересмотр тарифов не является следствием инициативы со стороны государства, а осуществлен сугубо по обоснованному желанию компаний-пассажироперевозчиков.

Напомним, что последнее решение по тарифам в сфере пассажироперевозок в Азербайджане было принято 5 лет назад, в 2018 году. За эти годы в Азербайджане, как и во всем мире, подорожали импортируемые запчасти, услуги за ремонт, масло и другие необходимые материалы. Кроме того, стоимость топлива серьезно влияет на себестоимость услуг.

По словам специалистов в сфере общественного транспорта, текущие тарифы и в метро, ​​и в автобусах ниже себестоимости пассажирских перевозок. То, что автобусы разных марок и цен, не позволяет одинаково подходить к регулированию тарифов — разница между себестоимостью перевозки 1 пассажира и ценой за проезд в некоторых случаях почти двойная. Кроме того, специалисты прогнозируют, что себестоимость перевозки 1 пассажира в метро в 2023 году составит 82 гяпика, а на внутригородских автобусных маршрутах она колеблется от 33,5 до 57,4 гяпиков с учетом амортизационных отчислений. Как видно, средняя стоимость больше 40 гяпиков.

Отмечен еще один момент, влияющий на стоимость перевозок, — существенное снижение количества пассажиров по сравнению с допандемическим периодом. Во время пандемии себестоимость перевозки одного пассажира в метро составляла 1 манат 53 гяпика (2020 год) и 1 манат 40 гяпиков (2021 год). Если учесть, что тариф — 30 гяпиков, то становится понятно, какой ущерб был нанесен метро за эти два года. Даже сегодня, утверждают они, в пассажирском транспорте не удалось вернуться к показателям допандемического периода. Так, количество пассажиров, пользующихся общественным транспортом, в 2022 году составило всего 62% от аналогичного показателя допандемического периода.

По подсчетам специалистов, по новым тарифам, рост ежемесячных расходов на долю одного пассажира, ежедневно пользующегося метро и автобусами, достигнет 4-6 манатов. А если сравнить тарифы пассажироперевозок в Баку со странами СНГ, то можно сказать, что у нас они самые низкие. По метро: Баку — 40 гяпиков, Москва — 1,52, Киев -1,00, Минск — 0,96, Тбилиси — 0,64. По автобусам: Баку — 40 гяпиков, Москва -1,52, Киев — 1,00, Минск — 1,16, Тбилиси – 0,64.

Между тем отметим, что за последние семь лет в Азербайджан было завезено 1466 автобусов, а это означает обновление автобусного парка на 61%. Только за прошлый год 170 автобусов привезено за счет госинвестиций, 85 – частными компаниями. В настоящее время действует 177 маршрутов, из них 40% внутри Баку, 60% — вокруг столицы. В 2022 году в Баку и столичных поселках открыто восемь новых постоянных маршрутов, в среднем ежедневно по этим линиям перевозится более 23 тысяч пассажиров.

За последние семь лет установлено 1215 автобусных остановок. За 2022 год установлено 278 автобусных остановок, четыре из которых со смарт-павильонами. По состоянию на конец 2022 года, в 50% бакинских маршрутных линий (в 64% автобусов) действует система безналичной оплаты. Новыми автобусами ежедневно перевозится более 600 тысяч пассажиров. Со стороны государства в области пассажироперевозок из-за роста цены на дизельное топливо во время пандемии было выделено 4,3 млн манатов, для устойчивой деятельности пассажироперевозок выделено 47,6 млн манатов.

За 2021-2022 годы открыты две новые станции метро 8 Noyabr и Xocasən. Общая протяженность линий доведена до 40.7 км, число их – до 3, число станций – до 27. Согласно государственной программе, общая протяженность подземных дорог достигнет 119,1 км, число станций будет доведено до 77. За последние пять лет в рамках внедрения инноваций закуплено 100 вагонов и 20 поездов последнего поколения. Построено восемь современных полустанций. На строительство новый станций метро затрачено за последние 4 года 231 млн манатов.

В завершении отметим, что Тарифный совет выбрал самый оптимальный вариант и сбалансировал интересы как пассажиров, так и компаний-перевозчиков.

Тарлан Самедов